Heiligs Blechle: Papst segnet BMW R 18 für guten Zweck

Himmlische Maschine – Papst Leo XIV hat im Rahmen einer feierlichen Zeremonie eine eigens veredelte BMW R 18 Transcontinental gesegnet und den Tank signiert. Doch das Bike bleibt nicht im Kirchenstaat, sondern wird im Oktober von Missio Österreich über Sotheby’s versteigert – zugunsten von Kinderhilfsprojekten in Madagaskar.

Die Geschichte begann im fränkischen Sennfeld: Von dort aus startete die perlmuttweiße BMW R 18 Transcontinental Ende August mit einem „Peace Ride“ Richtung Rom. Mit dabei: Vertreter der Jesus-Biker, Ideengeber Thomas Draxler, Mitarbeiter von BMW Motorrad sowie Händler Witzel, der die R 18 in ein echtes Unikat verwandelte – inklusive Vatikan-Wappen und Sonderlackierung. Auf Stationen in Schaafheim, Altötting und Verona wurde unterwegs nicht nur getankt, sondern auch gebetet.



Im Vatikan selbst war der große Moment gekommen: BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch und Deutschland-Leiter Michael Sommer übergaben die Maschine nach der Generalaudienz persönlich an den Pontifex. Der Segen und die Unterschrift machen die R 18 Transcontinental endgültig zu einem Sammlerstück mit spirituellem Mehrwert.



Bis zur Versteigerung kann das gesegnete Bike noch bis 7. Oktober in der BMW Welt in München bestaunt werden. Danach heißt es: zum Ersten, zum Zweiten – und hoffentlich für einen himmlischen Betrag zugunsten der Kinder. (aum)

