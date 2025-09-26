Erster Legends Grand Prix auf dem Salzburgring

Am Salzburgring findet vom 3. bis 5. Oktober der erste „Legends Grand Prix“ statt, bei dem Monoposto-Rennwagen, Sportprototypen und GT-Fahrzeuge aus den 20ern bis Anfang der 90er Jahre auf der Rennstrecke und im historischen Fahrerlager zu bewundern sind. Die sportliche Durchführung des Events hat der Automobilclub von Deutschland (AvD) übernommen, der sich darüber hinaus mit einem Stand mit historischen Pannenfahrzeugen und Rennsimulatoren im Fahrerlager präsentiert. Bis zu 150 historische Fahrzeuge – Formelwagen, Prototypen sowie Sport- und Tourenwagen – gehen an dem Wochenende in insgesamt sechs Klassen auf die Strecke. Dabei stehen nicht echte Rennen im Fokus, sondern freies Fahren.

Die Kostbarkeiten auf vier Rädern reichen von Niki Laudas Formel-1-Ferrari, auf dem er seinen ersten Sieg vor 50 Jahren herausfuhr, über Le-Mans-Fahrzeuge, Formel- und DTM-Wagen bis hin zu einem Gräf & Stift, der vor 100 Jahren gebaut wurde. Weitere Highlights stammen von Alpine, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Opel, Porsche, Škoda und VW-Autostadt. Dabei sind etwa die Rennsportikone Porsche 962 C „Supercup“ (1987), der Kremer Porsche 935 K2 (1977), ein Jaguar XJR-5 (1985) und der Porsche 550 Spyder (1955) neben vielen anderen Raritäten zu sehen.



AvD-Markenbotschafter Christian Danner wird am Salzburgring mit dem „AvD Charity Car“ unterwegs und zu sehen sein. Der Aston Martin Vantage GT3 im speziellen Design von Social-Media-Star JP Performance wirbt für die gemeinsame Aktion von AvD und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“. Das Nationale Automuseum The Loh Collection, das den Rennboliden im Anschluss in seine Sammlung aufnimmt, und Walkenhorst Motorsport, die mit technischem Know-how sowie bei der Logistik unterstützen, sind weitere Partner der Spendenaktion.



Der Legends Grand Prix bietet aber auch ein Familienprogramm. Dazu gehören ein Jahrmarkt mit Showeinlagen des Abacus-Theaters. Die SIM-Racing-Area bietet Adrenalinkicks beim Fahren gegen aktuelle Rennfahrer und Gleichgesinnte. Eine Hommage an Niki Lauda zum Anlass „50 Jahre erster WM-Titel” mit einem Sonderlauf seiner Fahrzeuge steht ebenfalls auf dem Programm. Autogrammstunden sind mit insgesamt 23 Motorsportlern verschiedener Generationen vorgesehen, darunter Namen wie Laura Kraihammer, Ferdinand Habsburg, Mathias Lauda, Christian Danner, „Stritzel“ Stuck und Prinz Poldi von Bayern. Auf der Kunst-Meile sind Werke rund um das Thema „Automobil im Wandel der Zeit“ ausgestellt. Am 3. Oktober gibt es ein Elvis Presley-Tribute-Konzert. (aum)

