Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Spatenstich für neue Opel-Zentrale

aum – 25. September 2025

Opel und Stellantis haben heute den offiziellen Spatenstich für den „grEEn-campus“ gesetzt. Auf dem Gelände an der Mainzer Straße in Rüsselsheim entsteht die neue globale Opel-Zentrale und die Stellantis-Deutschlandzentrale. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, der heutige Spatenstich markiert den symbolischen Startschuss. Der Campus ist Teil eines Netzwerks mit Standorten wie Poissy in Frankreich und Mirafiori in Italien – den Herkunftsländern der europäischen Stellantis-Marken.

Auf einer Grundstücksfläche von rund 100.000 Quadratmetern entsteht ein fünfstöckiges Verwaltungsgebäude mit rund 22.500 Quadratmetern, ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude mit einem Designzentrum auf rund 28.800 Quadratmetern sowie ein Parkhaus mit 54.800 Quadratmetern. Die Zentrale von Opel Global und Stellantis Germany, die sich im Verwaltungsgebäude befindet, soll hochmoderne Arbeitsplätze bieten, die auf flexibles Arbeiten und gemeinschaftliche Zusammenarbeit ausgelegt sind. Im Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie im Designzentrum werden künftig Prototypen und Fahrzeugkonstruktionen entwickelt.

Für den gesamten Campus wird die DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt, mit der besonders nachhaltige Gebäude ausgezeichnet werden. Der Fokus liegt dabei auf Einsparung der CO2-Emissionen in der Konstruktion (Embodied Carbon) sowie nachhaltige Baustoffe, um eine gute Innenraumatmosphäre zu gewährleisten. Die Energieversorgung erfolgt durch eine Photovoltaikanlage, die in ein Gründach integriert ist. Dieses leistet nicht nur einen Beitrag zur Artenvielfalt, sondern sorgt zugleich für ein angenehmes Mikroklima und trägt zur Kühlung des Gebäudes bei, die parallel über eine bodennahe Geothermieanlage gewährleistet wird. (aum)

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Spatenstich für neue Opel- und Stellantis-Zentrale (v.l.n.r.): Uwe Baum, Simon Valerius, Patrick Burghardt, Florian Huettl, Marie-Alba Ternisien, Jan Van Geet, Ralph Wangemann, Nicolas Bergeret, Daniel Siegmann, Umut Sönmez, Lars Thiel.

Spatenstich für neue Opel- und Stellantis-Zentrale (v.l.n.r.): Uwe Baum, Simon Valerius, Patrick Burghardt, Florian Huettl, Marie-Alba Ternisien, Jan Van Geet, Ralph Wangemann, Nicolas Bergeret, Daniel Siegmann, Umut Sönmez, Lars Thiel.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Zukünftige globale Opel- und Stellantis-Deutschland-Zentrale mit Green-Campus in Rüsselsheim.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Maike Seeber.
Rüsselsheimer Werk unter neuer Leitung
Stellantis bekennt sich zu Rüsselsheim (von links): Opel-Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Ralph Wangemann, Betriebsrat Yorgun Agguel, Werksleiter Pieter Ruits, Konzernchef John Elkann, Opel-CEO und Stellantis-Deutschlandchef Florian Huettl, Opel-Aufsichtsratsvorsitzender Xavier Chéreau, Betriebsrat Lars Thiel und Luca Napolitano, Stellantis Head of Sales Operations for Enlarged Europe.
Stellantis steht zu Rüsselsheim
Florian Huettl.
Florian Huettl führt Stellantis in Deutschland
Aus der Opel-Hauptverwaltung wird bei Stellantis nun ein „grEEn-campus“.
Zum Jubiläum das Zukunftsprojekt „Green-Campus“
Die Lieferwagen der vier Nutzfahrzeugmarken von Stellantis.
Stellantis erobert Spitzenplatz bei Transportern und Vans

Audio

Autonews vom 24. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren