Spatenstich für neue Opel-Zentrale

Opel und Stellantis haben heute den offiziellen Spatenstich für den „grEEn-campus“ gesetzt. Auf dem Gelände an der Mainzer Straße in Rüsselsheim entsteht die neue globale Opel-Zentrale und die Stellantis-Deutschlandzentrale. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, der heutige Spatenstich markiert den symbolischen Startschuss. Der Campus ist Teil eines Netzwerks mit Standorten wie Poissy in Frankreich und Mirafiori in Italien – den Herkunftsländern der europäischen Stellantis-Marken.

Auf einer Grundstücksfläche von rund 100.000 Quadratmetern entsteht ein fünfstöckiges Verwaltungsgebäude mit rund 22.500 Quadratmetern, ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude mit einem Designzentrum auf rund 28.800 Quadratmetern sowie ein Parkhaus mit 54.800 Quadratmetern. Die Zentrale von Opel Global und Stellantis Germany, die sich im Verwaltungsgebäude befindet, soll hochmoderne Arbeitsplätze bieten, die auf flexibles Arbeiten und gemeinschaftliche Zusammenarbeit ausgelegt sind. Im Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie im Designzentrum werden künftig Prototypen und Fahrzeugkonstruktionen entwickelt.



Für den gesamten Campus wird die DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt, mit der besonders nachhaltige Gebäude ausgezeichnet werden. Der Fokus liegt dabei auf Einsparung der CO2-Emissionen in der Konstruktion (Embodied Carbon) sowie nachhaltige Baustoffe, um eine gute Innenraumatmosphäre zu gewährleisten. Die Energieversorgung erfolgt durch eine Photovoltaikanlage, die in ein Gründach integriert ist. Dieses leistet nicht nur einen Beitrag zur Artenvielfalt, sondern sorgt zugleich für ein angenehmes Mikroklima und trägt zur Kühlung des Gebäudes bei, die parallel über eine bodennahe Geothermieanlage gewährleistet wird. (aum)

