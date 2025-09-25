Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Michael Macht wird neuer Chef des Mahle Aufsichtsrats

aum – 25. September 2025

Der Mahle Aufsichtsrat hat Michael Macht zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt am 1. Januar 2026 auf Heinz K. Junker, der sein Amt nach zehn Jahren niederlegt und zum Ende des Jahres aus dem Kontrollgremium ausscheidet. Macht, ehemaliger Porsche-CEO und Mitglied im VW-Konzernvorstand, gehört dem Aufsichtsrat von Mahle bereits seit 2020 an. Auf seine neue Rolle hatte sich der gebürtige Stuttgarter im Rahmen einer längerfristig geplanten Übergabe durch Heinz K. Junker in den vergangenen Monaten umfassend vorbereitet. (aum)

Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Dr. Michael Macht wird zum Januar 2026 neuer Vorsitzender des Mahle Aufsichtsrats.

Dr. Michael Macht wird zum Januar 2026 neuer Vorsitzender des Mahle Aufsichtsrats.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Legt sein Amt im Mahle Aufsichtsrat nieder: Professor Dr.-Ing. Heinz K. Junker.

Legt sein Amt im Mahle Aufsichtsrat nieder: Professor Dr.-Ing. Heinz K. Junker.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Range Extender von Mahle.
IAA 2025: Mahle stellt neuen Range Extender vor
Input-Filter von Mahle für den Ersatzteilmarkt.
Mahle geht mit Hochvolt-Komponenten in den Ersatzteilmarkt
E-Kompressor von Mahle.
Mahle startet Produktion von E-Kompressoren in den USA
Global Training Center von Mahle in Stuttgart.
Mahle schult Werkstattmitarbeiter in einem neuen Trainingszentrum

Audio

Autonews vom 24. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren