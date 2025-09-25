Michael Macht wird neuer Chef des Mahle Aufsichtsrats

Der Mahle Aufsichtsrat hat Michael Macht zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt am 1. Januar 2026 auf Heinz K. Junker, der sein Amt nach zehn Jahren niederlegt und zum Ende des Jahres aus dem Kontrollgremium ausscheidet. Macht, ehemaliger Porsche-CEO und Mitglied im VW-Konzernvorstand, gehört dem Aufsichtsrat von Mahle bereits seit 2020 an. Auf seine neue Rolle hatte sich der gebürtige Stuttgarter im Rahmen einer längerfristig geplanten Übergabe durch Heinz K. Junker in den vergangenen Monaten umfassend vorbereitet. (aum)