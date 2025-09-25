Citroën Windsurf World Cup startet morgen

Morgen startet am Brandenburger Strand auf Sylt der Citroën Windsurf World Cup Sylt 2025. Zehn Tage lang, vom 26. September bis 5. Oktober, trifft sich die Weltelite des Windsurfens, um in den Disziplinen Wave, Freestyle und Slalom um Titel und Trophäen zu kämpfen. Als Titelpartner präsentiert sich Citroën mit einem Markenauftritt und Unterhaltungsprogramm.

Im Mittelpunkt steht das Thema Elektromobilität: Am Citroën-Stand direkt am Strand können sich Besucherinnen und Besucher für Testfahrten mit allen elektrifizierten Modellen, vom Ami über C3 bis zum C5 Aircross anmelden. Wer im Rahmen des Events eine Probefahrt macht und sich im Anschluss für Kauf oder Leasing über den Citroën Financing Store entscheidet, erhält einen exklusiven „Insel-Deal“ in Höhe von 400 Euro. Ergänzt wird das Line-up durch eine Fahrzeugausstellung, darunter der Irmscher-Umbau des Citroën Berlingo mit herausnehmbarem IBox-Campingausbau oder der Citroën Holidays mit Anhänger, auf dem der neue Ami Buggy samt Surfbrett mit in den Urlaub reist.



Daneben verwandelt Kitesurf-Profi Linus Erdmann den Citroën Ami in ein DJ-Pult und sorgt vom 29. September bis zum 1. Oktober für Partystimmung. Am Montag tritt außerdem die Newcomer Sängerin GRETA auf. Darüber hinaus sind am Citroën-Stand prominente Gäste zu sehen – von Skateboard-Pionier und Markenbotschafter Titus Dittmann über Windsurf-Legende Bjørn Dunkerbeck bis hin zu Autogrammstunden mit aktiven Windsurf-Profis. Beim Kindertag können die kleinsten Citroen-Fans beim „Frisbee-Hufeisenwerfen“ ihr Geschick unter Beweis stellen und Preise gewinnen. Und noch bis zum Ende des Cups wird auf Social Media ein Fan-Trikot verlost, das die Originalunterschriften zahlreicher Athleten der Saison 2024 trägt.



Ein Zeichen setzt Citroën zudem mit einer Spende zugunsten des Vereins „Sölring Foriining“, der sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Sylter Identität und Kultur engagiert. (aum)

