Seat gründet Stiftung für gerechtere Gesellschaft

Seat hat eine neue Stiftung ins Leben gerufen. Ziel der „Seat Cupra Foundation“ sei es, aktiv zu einer gerechteren und engagierteren Gesellschaft beizutragen. „Wir wollen die Gegenwart positiv gestalten und zugleich die Zukunft prägen, indem wir junge Menschen unterstützen, mutig ihren Weg zu gehen. Mit dieser Stiftung unterstreichen wir unser klares Bekenntnis zum Wohlergehen und zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft“, sagte Stiftungspräsident Markus Haupt bei der Auftaktveranstaltung in Barcelona. „Unser Ziel ist es, medizinische Versorgung dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird, und gleichzeitig junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Stipendien und Forschungsprogrammen zu fördern“, ergänzt Direktorin Patricia Such, die künftig die Geschäfte der Stiftung führen wird.

Mit dem Projekt „Health on e-wheels“ hat die Foundation ihre ersten Initiativen im Gesundheitswesen gestartet. Vor kurzem übergab die Stiftung zwei Cupra Born und Tavascan an das Hospital Sant Joan de Déu in Barcelona für die häusliche medizinische Versorgung. Weitere Stromer sollen noch in diesem Jahr an Krankenhäuser in Barcelona und Katalonien gehen. Parallel dazu entwickelt die Stiftung Forschungsprogramme und Stipendien für junge Wissenschaftler.



Darüber hinaus hat die Stiftung das Impulseprogramm „Raval“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil Raval in Barcelona zu stärken und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen gerechte Bildungschancen zu eröffnen. In Zusammenarbeit mit der Universität Barcelona und der Stiftung Tot Raval entsteht ein Lehrstuhl, der die Herausforderungen für junge Menschen in Raval untersucht. Ergänzend wird ein sozialer Aktionsplan erarbeitet, um die Schulabbrecherquote nachhaltig zu senken.



Auch fördert die Seat Cupra Foundation kreative Talente im Bereich Film mit der Initiative „The Dream Makers“, die in Kooperation mit der Katalanischen Schule für Film und audiovisuelle Medien (ESCAC) sowie dem Regisseur J. A. Bayona umgesetzt wird. Bereits jetzt konnten durch das Programm zwei Kurzfilme junger Filmemacher realisiert und ein Stipendium für ein Filmstudium an der ESCAC vergeben werden. (aum)

