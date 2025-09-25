Logo Auto-Medienportal
Neues Automatikgetriebe für den Nissan Primastar

aum – 25. September 2025

Ab sofort fährt der Nissan Primastar mit einem neuen Getriebe vor. Eine Neungang-Wandlerautomatik aus dem Hause ZF ersetz das bisherige Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe und wird für Kombi und Kastenwagen in Verbindung mit dem 2,0-Liter-Diesel in den Leistungsstufen mit 150 PS (110 kW) und 170 PS (125 kW) angeboten. Durch die neue Automatik wächst die maximale Anhängelast des Transporters von 1,8 auf 2,5 Tonnen an.

Nach wie vor bietet Nissan den Primastar in zwei Längen an: L1 mit einer Länge von 5,08 Metern und L2 mit einer Länge von 5,48 Metern. Als Kombi stehen verschiedene Konfigurationen mit bis zu neun Sitzplätzen zur Wahl, als Kastenwagen bietet der Transporter ein Laderaumvolumen von bis zu 6,7 Kubikmeter. (aum)

