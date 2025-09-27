Hunde anschnallen und Pinkeln nur am Hinterrad

„Andere Länder, andere Sitten“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das gilt auch fürs Autofahren. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat einige der kuriosesten Verkehrsregeln weltweit zusammengetragen. Doch Vorsicht: Auch wenn es sonderbar erscheint, so müssen die teils seltsamen Vorschriften dennoch auf den internationalen Straßen beachtet werden, andernfalls drohen Strafen.

So sollte man sich in Österreich gut überlegen, ob man nach einem Unfall die Polizei hinzuruft. Bei reinem Blechschaden muss unter Umständen die sogenannte Blaulichtsteuer (36 Euro) gezahlt werden. In Dänemark muss man vor der Abfahrt das Auto prüfen und darunter schauen, dass sich dort keine Kinder befinden. In den Niederlanden haben Fahrradfahrer an Kreisverkehren meist Vorfahrt und in Frankreich gilt dies für sämtliche einfahrenden Fahrzeuge. Wer sich in England gar erleichtern möchte, darf dies nur am Hinterrad erledigen und muss dabei mit der rechten Hand das Auto berühren!



Wer mit dem Pkw in Spanien unterwegs ist, darf keine Zigaretten aus dem Fenster werfen. Auch das Schminken im Rückspiegel – selbst in der Wartezeit an einer roten Ampel – ist strikt verboten und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Essen und Trinken sind für Autofahrer auf der iberischen Halbinsel sowie auf Zypern streng untersagt. Die Hände sollen zu jeder Zeit am Steuer sein. In Italien ist das Mitführen von Kraftstoff im Benzinkanister verboten. Apropos Italien: Hunde haben dort einen besonderen Schutz und müssen bei der Fahrt angeschnallt werden. In osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Russland und Weißrussland werden schmutzige Autos mit einem Knöllchen bestraft. Dabei darf der Kontrolleur entscheiden, ab wann das Fahrzeug zu dreckig ist.



Außerhalb Europas sind die Vorschriften teilweise noch sonderbarer. In Südafrika etwa haben Tiere stets Vorfahrt. Wer also am Straßenrand ein oder mehrere Tiere erspäht, sollte bremsbereit sein, andernfalls drohen hohe Strafen. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben Kamele ausdrücklich stets Vorrang vor dem Auto.



In Japan sollten Autofahrer besonders auf Pfützen am Straßenrand achten. Sollten Passanten beim Vorbeifahren nämlich mit Wasser bespritzt werden, drohen Bußgelder. Auch wenn die Hitze noch so groß sein sollte, so dürfen Verkehrsteilnehmer in Thailand nicht „oben ohne“ fahren. Dies gilt für Männer und Frauen sowie für alle Arten von motorbetriebenen Fahrzeugen. Um dem Verkehrschaos auf den Philippinen entgegenzuwirken, dürfen an Wochentagen immer nur bestimmte Fahrzeuge unterwegs sein. Dies ist mit Ziffern auf dem Nummernschild gekennzeichnet. So bedeutet eine 1 oder 2 ein Fahrverbot für montags, 3 und 4 am Dienstag usw.



Von den USA ist man in diesen Tagen schon so einiges an Vorschriften gewöhnt. An Kuriositäten mangelt es dort aber auch im Straßenverkehr nicht: In Alaska ist es explizit verboten, seinen Hund auf dem Autodach festzuschnallen. Zumindest auf Hawaii und in New Jersey haben Haustiere auch auf dem Schoß des Fahrers nichts verloren. In den meisten übrigen US-Staaten ist dies jedoch erlaubt.



In Alabama ist es nicht gestattet, ein Fahrzeug mit verbundenen Augen zu führen. Oklahoma verbietet während der Fahrt Comics zu lesen und in Tennessee darf nicht aus dem fahrenden Auto auf Wild geschossen werden. Sonderbar erscheint auch die Regel in San Francisco, wonach man sein Fahrzeug nicht mit einer dreckigen Unterhose reinigen darf. Minnesota setzt da buchstäblich noch einen drauf: Gorillas dürfen dort nur auf dem Vordersitz befördert werden. (aum)

