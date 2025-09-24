„Let’s Go Ballin‘“ – Bühne frei für den Frauenbasketball

Basketball in Deutschland erlebt einen sportlichen Höhenflug – nach dem EM-Titel der Männer richten DAZN und Toyota den Blick nun auf den Frauenbasketball. Mit „Let’s Go Ballin‘“ startet eine neue Dokuserie, die den Frauenbasketball aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und den Weg zur Heim-WM 2026 in Berlin begleitet. Die erste Folge erscheint am 27. September 2025 zum Start der Toyota DBBL-Saison.

Die Serie ist Teil der langfristigen Frauensport-Strategie von DAZN, die darauf abzielt, weiblichen Athletinnen mehr Sichtbarkeit und eine Bühne zu bieten. Toyota unterstützt das Projekt als exklusiver Mobilitätspartner. Im Zentrum der ersten Folge, die über zahlreiche Plattformen for free abrufbar ist, stehen Nationalspielerinnen wie Marie Gülich und Frieda Bühner. Die weiteren Folgen werden in den kommenden Monaten bis Jahresende veröffentlicht. (aum)

