Opel Mokka Electric „Coffee“: Barista-Mobil

aum – 24. September 2025

Zum „Internationalen Welttag des Kaffees“, den Liebhaber des aromatischen Heißgetränks alljährlich am 1. Oktober feiern, haben Opel-Entwickler den Mokka Electric „Coffee“ entworfen. Das kompakte SUV trägt unter der Hecklappe zwei Kaffeemaschinen im Heck – eine für gemahlenen Kaffee und eine für Pads. Milchaufschäumer, Kaffeemühle, Kühlschrank und Co sind ebenfalls integriert, damit Fahrer alles dabeihaben, was sie zur Zubereitung ihres perfekten Kaffees benötigen.

Wenn auch mit einem bitteren Nachgeschmack. Denn während die gerade auf der IAA Mobility präsentierte High-Performance-Version Mokka Electric GSE mit 207 kW (281 PS) und 200 km/h Spitze nun bestellt werden kann, wird die „Coffee“-Ausstattung mit Kaffeemaschine im Heck wohl ein Einzelstück beiben. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

Mehr zum Thema:

Bilder zum Artikel
Opel Mokka Electric „Coffee“.

