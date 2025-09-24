Neue Oldtimer-Rallye durch Ostwestfalen-Lippe

Vom 25. bis 27. September feiert eine neue Rennserie für historische Fahrzeuge ihre Premiere: Mit der OWL Klassik findet erstmals in Ostwestfalen-Lippe eine dreitägige Oldtimer-Rallye statt. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt das Event, in dem jeder Teilnehmer die Möglichkeit bekommt, sein historisches Fahrzeug mit E-Fuels zu betanken. Die synthetischen Kraftstoffe sind aus erneuerbaren Energien und atmosphärischem CO2 hergestellt und werden von Partner E-Fuel Alliance zur Verfügung gestellt.

An den beiden Fahrtagen müssen die Teilnehmer über 500 Kilometer ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Von der Residence Klosterpforte Marienfeld aus führen die Strecken durch Ostwestfalen und das Sauerland. Die Routenplaner schicken die Teams am ersten Tag über Warstein, Winterberg und Paderborn, mit einer Mittagspause am Golfplatz Deimann bei Schmallenberg. Am zweiten Tag geht es über Harsewinkel, Schloßholte-Stukenbrock und Bad Pyrmont durch das Extertal, mit einer Rast im Schlosshotel Münchhausen auf halber Strecke. 20 Zeitmesser- & Gleichmäßigkeitsprüfungen, unterstützt von modernen Lichtschranken und GPS-Systemen, sind dabei zu absolvieren.



Start und Ziel an beiden Fahrtagen sowie Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist die genannte historische Klosterpforte Marienfeld. Die sportlichen Herausforderungen werden durch ein abwechslungsreiches Programm eingerahmt, inklusive Abendveranstaltungen und Gala-Dinner. Die von Auriga Historic-Team ausgerichtete Oldtimer-Rallye wird u. a. vom Partner AvD als sportlichem Organisator und von Motor Klassik als Medienpartner unterstützt. (aum)

