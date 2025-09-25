Ratgeber: So lassen sich Kfz-Versicherungsbeiträge senken

Der diesjährige Stichtag für den Wechsel in eine günstigere Kfz-Versicherung ist der 1. Dezember – nicht wie üblich der 30. November. Dabei lohnt sich ein Versicherungscheck. Laut einer repräsentativen Umfrage des Geldratgebers Finanztip berichten fast drei Viertel der deutschen Autofahrer von gestiegenen Beiträgen im vergangenen Jahr (72 Prozent) – acht Prozent mehr als 2023. Dabei können Fahrzeugbesitzer „durch die Anpassung von zwei zentralen Tarifmerkmalen wie Fahrerkreis und Kilometerleistung ihre Ausgaben deutlich senken – und zwar um mehr als die Hälfte“, sagt Kathrin Gotthold, Versicherungsexpertin bei Finanztip.

Vor allem wenn sich die Lebensumstände ändern, lohne ein Blick in den Vertrag, so Gotthold. „Wenn das Kind zum Studieren weggezogen ist oder man dank Homeoffice weniger fährt, spart man bestenfalls schnell mehrere Hundert Euro im Jahr – wenn man diese Änderungen seiner Kfz-Versicherung mitteilt.“ Bei den meisten Versicherern ist eine Änderung einfach in der App oder übers Kundenportal möglich.



Finanztip hat die Effekte in einer neuen Untersuchung durchgerechnet. Für das typische Beispiel einer Golffahrerin mit Teilkasko-Vertrag zeigt sich: Indem ein 18-jähriger Fahranfänger nur noch in Ausnahmesituationen hinters Steuer darf, und nur noch sie und ihr Partner im Fahrerkreis sind, spart sie 45 Prozent. Weniger Fahrer bedeuten oft auch weniger Kilometer: Statt einer Kilometerleistung von 20.000 braucht die Familie nur noch 15.000 Kilometer pro Jahr. Insgesamt sinkt so ihr Beitrag von 1260 auf 595 Euro – eine Ersparnis von 53 Prozent.



Nicht nur beim Familien-Auto können Kfz-Versicherte sparen. In einem weiteren Beispiel-Fall kann ein vollkaskoversicherter SUV-Fahrer seinen Beitrag von 3622 Euro auf 1405 Euro reduzieren, indem er seinen zu weiten Fahrerkreis und hohe Fahrleistung optimiert – eine Einsparung von 61 Prozent. Oder eine Muster-Rentnerin mit Kleinwagen spart durch die Anpassung der zwei Vertragsmerkmale nach den Finanztip-Berechnungen rund 1100 Euro im Jahr. Das entspricht 55 Prozent der ursprünglichen Teilkasko-Kosten.



Die Kombination der beiden Stellschrauben macht den großen Unterschied: Wer den Fahrerkreis verkleinert, kann meist auch die Fahrleistung realistischer ansetzen – und so gleich doppelt sparen. „Die Kilometerzahl lässt sich sogar oft rückwirkend für das laufende Jahr anpassen”, rät Gotthold. Innerhalb der letzten drei Jahre haben 30 Prozent der Autofahrer die Fahrleistung verringert – fast die Hälfte hat das Sparpotenzial noch nie genutzt (47 Prozent). Noch weniger Autofahrer haben den Fahrerkreis verkleinert: 12 Prozent in den letzten drei Jahren, mehr als zwei Drittel noch nie (68 Prozent).



Doch Vorsicht: Wer unrichtige Angaben zu seinen jährlichen Fahrleistungen macht oder Personen ans Steuer lässt, die im Vertrag nicht mitversichert sind, muss mit Strafmaßnahmen seiner Autoversicherung wie etwa einer höheren Selbstbeteiligung oder einer Verdoppelung des Jahresbetrags rechnen. (aum)

