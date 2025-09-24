Peugeot Partner Pro Skill: Sonderserie für Gewerbe-Profis

Peugeot erweitert sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit der neuen Sonderserie Partner „Pro Skill“ mit eigenen Designmerkmalen und größerer Serienausstattung. Das Modell wird in drei Antriebsvarianten angeboten, eine vollelektrische und zwei Dieselvarianten, die alle auf der Länge M (4,40 m lang) mit 3-Sitzer-Kabine basieren. Die Preise starten ab 25.600 Euro (zzgl. MwSt.).

Vom Basismodell unterscheidet sich die Sonderedition durch eine Dachreling in glänzendem Schwarz und eine spezielle Karosseriebeklebung, darunter ein grauer Löwenkopf auf der hinteren Seitenfläche. Die zusätzliche Ausstattung gegenüber dem Basismodell umfasst unter anderem eine 2-Zonen-Klimaautomatik, sechsfach einstellbarem Komfortfahrersitz, beheizbares Lenkrad in Lederoptik und einen Fußboden aus Gummibelag. Außerdem fährt der Partner Pro Skill serienmäßig mit dem „Baustellenpaket”, das unter anderem 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit, Unterbodenschutz, Grip Control mit Bergabfahrassistent, Nebelscheinwerfer und Allwetter-Reifen bietet. Für Gewerbetreibende, die mit besonders schwierigem Gelände konfrontiert sind, kann der Partner Pro Skill optional auch mit einem Allradantrieb ausgestattet werden.



Darüber hinaus gibt es ein Infotainment-Paket mit 10-Zoll-HD-Farbdisplay, vernetzte TomTom-Navigationsdienste, DAB-Radio und Wifi Spiegelung sowie zwei USB-C-Anschlüsse. Für Sicherheit sorgen moderne Fahrerassistenzsysteme, darunter Dynamic Surround View, Toter-Winkel-Assistent, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera und Parksensoren sowie ein Regen- und Lichtsensor. Kameras über den hinteren Türen und unter dem Außenspiegel auf der Beifahrerseite bieten für den vollständig geschlossenen Transporter eine klare Sicht nach hinten und zu den Seiten.



Der Peugeot Partner Pro Skill wird in drei Motorisierungen angeboten: Als Diesel 100 mit 102 PS (75 kW) ab 25.600 Euro, als Diesel 130 EAT8 mit 131 PS (96 kW) für 28.100 Euro und in der vollelektrischen Version mit 100 kW (136 PS) ab 32.850 Euro – alle jeweils plus Mehrwertsteuer. Der Aufpreis gegenüber dem jeweiligen Basismodell beträgt 2300 Euro. (aum)

