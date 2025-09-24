Logo Auto-Medienportal
Leapmotor i C10: Power-Stromer mit 800 Volt-Technik

aum – 24. September 2025

Leapmotor ist hat auf dem CAR Symposium in Bochum das Design des i C10 enthüllt. Nachdem es bislang nur Teaser-Bilder gab, hat die chinesische Stellantis-Marke das Branchentreffen genutzt, um die ersten Aufnahmen ihres von Fahrzeugveredler Irmscher getunten Spitzenmodells zu veröffentlichen.

Das vollelektrische SUV i C10 mit 800-Volt-Technologie und 430 kW (585 PS) Leistung fährt mit elektrischem Allradantrieb und soll in vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Weitere technische Details und die Preise sollen Anfang des vierten Quartals 2025 bekannt gegeben werden, wenn das SUV in einer auf 250 Fahrzeuge limitierten Auflage auf den Markt kommt. (aum)

