Ducati Panigale V4 R: Superbike mit MotoGP-DNA für die Straße

Ducati hebt das Serien-Superbike auf ein neues Level: Die frisch vorgestellte Panigale V4 R ist nicht weniger als ein MotoGP-Ableger für die Straße – mit 218 PS in Euro-5+-Konfiguration, 16.500 U/min im sechsten Gang und einer Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h mit Racing-Auspuffanlage. Damit bewegt sich das Motorrad in einem Geschwindigkeitsbereich, der bislang ausschließlich der MotoGP vorbehalten war.

Herzstück ist der überarbeitete 998-Kubik-Desmosedici Stradale R-Motor, der mit neuen Kolben, leichterer Kurbelwelle und neu positionierten Einspritzdüsen für eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung sorgt. Im Vergleich zum Vorgänger steigt das Drehmoment im mittleren Bereich spürbar an, ohne dabei die strengen Emissionsgrenzen zu vernachlässigen.



Auch das Fahrwerk ist Rennsport pur: Ein neu gestalteter Front Frame mit 40 Prozent weniger Seitensteifigkeit und ein „Hollow Symmetrical Swingarm“ verbessern Grip und Präzision. Dazu kommen eine Gasdruckgabel NPX25/30 von Öhlins, ein TTX36-Federbein und ein erstmals verbauter SD20-Lenkungsdämpfer, allesamt fein justierbar auf Strecke und Fahrstil.



Aerodynamisch bringt die V4 R als erstes Serienmotorrad sogenannte „Corner Sidepods“ an den Start – eine Technologie direkt aus der MotoGP. Sie ermöglichen höhere Kurvengeschwindigkeiten und zusammen mit größeren Flügeln bis zu sechs Kilogramm Abtrieb bei 300 km/h.



Technische Spielereien wie die Ducati Racing Gearbox mit Neutral Lock oder das neue Elektronikpaket mit Ducati Vehicle Observer und Race Brake Control runden den Hightech-Charakter ab. Serienmäßig rollt die Maschine auf Pirelli Diablo Supercorsa SP V4, doch auch WM-taugliche Slicks lassen sich direkt montieren.



Wer sich eine V4 R sichert, erhält nicht nur ein Motorrad, sondern ein Stück Borgo-Panigale-DNA: nummeriert, edel graviert und ab November 2025 bei europäischen Händlern erhältlich. (aum)



