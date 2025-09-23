Logo Auto-Medienportal
Toyota Aygo X Hybrid: Erster Vollhybrid im A-Segment

aum – 23. September 2025

Toyota bringt den Vollhybrid ins Kleinstwagensegment. Der neue Aygo X Hybrid kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit 91 PS (67 kW) und einen Elektromotor mit 59 kW (80 PS) zu einer Systemleistung von 85 kW (116 PS), was den Crossover in weniger als zehn Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen lässt. Der kombinierte Verbrauch soll bei 3,7 Litern pro 100 Kilometer liegen, die CO2-Emissionen bei 85 Gramm pro Kilometer – Bestwerte unter allen Fahrzeugen ohne externe Ladeoption.

Die technische Basis bildet die GA-B-Plattform der Toyota Global New Architecture (TNGA), die mit einer tief platzierten Hybridbatterie unter den Rücksitzen für einen niedrigen Schwerpunkt und agiles Handling sorgt. Trotz des kompakten Formats bleibt der Aygo X alltagstauglich: 2,43 Meter Radstand und 231 Liter Kofferraumvolumen stehen zur Verfügung.

Optisch zeigt sich der Aygo X als Crossover mit neuen 17- oder 18-Zoll-Felgen und Bitone-Lackierungen. Als Highlight ergänzt erstmals die Ausstattungsvariante GR Sport mit entsprechend abgestimmtem Fahrwerk, direkterer Lenkung, exklusiven Leichtmetallräder sowie einer neuen Zweifarblackierung „Mustard“ mit schwarzer Motorhaube das Angebot.

Zur Ausstattung zählen moderne Assistenzsysteme wie ein erweitertes Pre-Collision-System, adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie ein Multimediasystem mit bis zu 10,5-Zoll-Touchscreen und kabelloser Smartphone-Einbindung. Markteinführung soll Ende 2025 sein. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Toyota Aygo X Hybrid GR Sport.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Weltpremiere: Stellantis startet Praxistests mit erstem Prototypenfahrzeug mit bahnbrechendem Intelligent Battery Integrated System (IBIS)

