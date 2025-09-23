Jürgen Hasler ist neuer Hauptgeschäftsführer des ZDK

Die Mitgliederversammlung des Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hat in Weimar heute einstimmig Jürgen Hasler zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt. Er folgt auf Kurt-Christian Scheel, der den ZDK Ende April 2025 verlassen hatte. Der 56-Jährige Hasler ist seit September 2023 als Geschäftsführer Politik, Kommunikation und Events beim ZDK tätig und hat die neue Hauptstadtrepräsentanz am Gendarmenmarkt aufgebaut.

„Wir freuen uns, mit Jürgen Hasler einen neuen Hauptgeschäftsführer gefunden zu haben, der den Weg der Neuausrichtung des ZDK in den vergangenen Monaten maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben hat“, sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. „In seiner bisherigen Funktion ist es ihm zusammen mit seinem Team gelungen, den ZDK bei der Politik in Berlin und Brüssel deutlich sichtbarer zu machen und unsere Themen an den richtigen Stellen wirksam zu platzieren.“



Jürgen Hasler hat Politische Wissenschaft, Europa-/Völkerrecht und Wirtschaftspolitik in Bonn und Paris studiert, sowie einen MBA Entrepreneurial Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. (aum)

