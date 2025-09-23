Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nissan Pro-Pilot: Fahren wie ein Mensch

aum – 23. September 2025

Nissan hat sein Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem der nächsten Generation vorgestellt. Das neue System kombiniert die KI-Software „Wayve AI Driver” mit der „Ground Truth Perception”-Technologie von Nissan. Eine Flotte von vollelektrischen Prototypen auf Basis des Nissan Ariya, ausgestattet mit elf Kameras, fünf Radarsensoren und einem weiter entwickelten Lidar-Sensor, fuhr damit sicher im komplexen städtischen Umfeld der Tokioter Innenstadt. Die Markteinführung ist zunächst nur in Japan für 2027 geplant.

Die KI-Software von Wayve AI Driver verarbeitet die Bilddaten der bordeigenen Kamerasensoren, um ein reibungsloses Fahren in komplexen städtischen Umgebungen zu ermöglichen. Darüber hinaus soll sie in der Lage sein, ihre Umgebung zu erfassen und vorauszusehen, was als Nächstes passieren wird und wie sich ihre eigenen Handlungen auf die Umgebung auswirken werden. Durch die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit soll sie damit wie ein menschlicher Fahrer eine sofortige Reaktion auf plötzliche Veränderungen der Bedingungen in Echtzeit ermöglichen.

Die Demonstrationsfahrzeuge verfügen außerdem über einen leistungsstarken, auf dem Dach montierten Lidar-Sensor, der eine Schlüsselkomponente für die Ground-Truth-Perception-Technologie von Nissan darstellt. Der Sensor kann Objekte in größerer Entfernung als Kameras genau erkennen und erhöht so die Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten und bei Nachtfahrten. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nissan demonstriert neues Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Nissan demonstriert neues Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Nissan Ariya mit neuem Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Nissan demonstriert neues Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem in Tokio.

Video: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

ADAC-Winterreifentest 2025.
ADAC-Winterreifentest 2025: Günstig heißt oft auch gefährlich
ZDK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Hasler.
Jürgen Hasler ist neuer Hauptgeschäftsführer des ZDK
Stau auf der Autobahn.
Baustellen, Späturlauber und Oktoberfest sorgen am Wochenende für volle Straßen
Yamaha WR125R.
Yamahas Einstieg in die Enduro-Welt
Verkehrsunfall.
Zahl der Verletzen bei Verkehrsunfällen im Juli nahezu unverändert
Yangwang U9 Xtreme auf dem ATP-Testgelände in Papenburg.
Yangwang U9 Xtreme ist schnellstes Serienauto der Welt

Audio

Weltpremiere: Stellantis startet Praxistests mit erstem Prototypenfahrzeug mit bahnbrechendem Intelligent Battery Integrated System (IBIS)

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren