Nissan Pro-Pilot: Fahren wie ein Mensch

Nissan hat sein Pro-Pilot-Fahrassistenzsystem der nächsten Generation vorgestellt. Das neue System kombiniert die KI-Software „Wayve AI Driver” mit der „Ground Truth Perception”-Technologie von Nissan. Eine Flotte von vollelektrischen Prototypen auf Basis des Nissan Ariya, ausgestattet mit elf Kameras, fünf Radarsensoren und einem weiter entwickelten Lidar-Sensor, fuhr damit sicher im komplexen städtischen Umfeld der Tokioter Innenstadt. Die Markteinführung ist zunächst nur in Japan für 2027 geplant.

Die KI-Software von Wayve AI Driver verarbeitet die Bilddaten der bordeigenen Kamerasensoren, um ein reibungsloses Fahren in komplexen städtischen Umgebungen zu ermöglichen. Darüber hinaus soll sie in der Lage sein, ihre Umgebung zu erfassen und vorauszusehen, was als Nächstes passieren wird und wie sich ihre eigenen Handlungen auf die Umgebung auswirken werden. Durch die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit soll sie damit wie ein menschlicher Fahrer eine sofortige Reaktion auf plötzliche Veränderungen der Bedingungen in Echtzeit ermöglichen.



Die Demonstrationsfahrzeuge verfügen außerdem über einen leistungsstarken, auf dem Dach montierten Lidar-Sensor, der eine Schlüsselkomponente für die Ground-Truth-Perception-Technologie von Nissan darstellt. Der Sensor kann Objekte in größerer Entfernung als Kameras genau erkennen und erhöht so die Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten und bei Nachtfahrten. (aum)

