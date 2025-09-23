Zahl der Verletzen bei Verkehrsunfällen im Juli nahezu unverändert

Im Juli 2025 sind in Deutschland rund 36.700 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (36.600 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten sank um 7 auf 281 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im Juli 2025 rund 219.000 Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 Prozent oder 1700 mehr als im Vorjahresmonat.

Damit sind im Zeitraum Januar bis Juli 2025 rund 1,4 Millionen Straßenverkehrsunfälle aktenkundig, rund 1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 169.000 Unfälle mit Personenschaden (plus 1 Prozent bzw. 1400 Unfälle mehr). 1593 Menschen kamen dabei ums Leben. Damit ist auch die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Personen oder 1 Prozent gestiegen. Die Zahl der Verletzten blieb mit 211.000 nahezu unverändert. (aum)

