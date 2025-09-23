Logo Auto-Medienportal
Yangwang U9 Xtreme ist schnellstes Serienauto der Welt

aum – 23. September 2025

Yangwang, die Luxusmarke von BYD, hat mit seinem neuen Elektrorenner U9 Xtreme einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Serienfahrzeuge aufgestellt. Auf der Teststrecke des ATP Automotive Testing Papenburg in Deutschland erreichte der Hypersportwagen am Ende eine Spitzengeschwindigkeit von 496,22 km/h. Damit übertraf er sowohl die bisherige Bestmarke für Elektrofahrzeuge als auch den Höchstwert von 490,484 km/h des schnellsten benzinbetriebenen Modells und krönte sich zum schnellsten Auto der Welt.

Ursprünglich war das Auto als U9 Track/Special Edition bekannt und wird nun offiziell als Yangwang U9 Xtreme oder kurz U9X auf den Markt kommen, wobei die Serienproduktion auf maximal 30 Einheiten limitiert ist. Das Rekordfahrzeug basiert auf der bestehenden technischen Architektur des derzeit in China erhältlichen U9 inklusive einer Reihe wichtiger Weiterentwicklungen. Dazu gehören unter anderem ein Antriebsstrang mit 1200-Volt-Ultrahochspannungselektrik, eine Lithium-Eisenphosphat-Blade-Batterie mit einer bemerkenswerten Entladerate von 30C sowie vier Ultrahochgeschwindigkeitsmotoren, die mit bis zu 30000 Umdrehungen pro Minute laufen und insgesamt mehr als 3000 PS leisten. Dazu kommen rennstreckentaugliche Semislicks und eine spezielle Federungsabstimmung.

Pilotiert wurde der U9X bei seiner Rekordfahrt von Marc Basseng, einem deutschen Rennstreckenspezialisten mit langjähriger Erfahrung im Sportwagen- und Langstrecken-Motorsport, der die Leistung selbst kaum glauben kann. „Technisch gesehen ist so etwas mit einem Verbrennungsmotor nicht möglich“, erklärte er hinterher. „Dank des Elektromotors ist das Auto leise und es gibt keine Lastwechsel. Das ermöglichte es mir, mich noch mehr auf die Strecke zu konzentrieren.“ (aum)

Bilder zum Artikel
Yangwang U9 Xtreme auf dem ATP-Testgelände in Papenburg.

Download:

Download:

Download:

Download:

Videos zum Artikel

Weltrekordfahrt des Yangwang U9 Xtreme auf dem ATP-Testgelände in Papenburg.

Video: BYD via Autoren-Union Mobilität

Download:

