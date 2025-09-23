Nissan und die Icon League starten in die dritte Saison

Die Icon League startet in ihre dritte Saison – und Nissan ist erneut als offizieller Mobilitätspartner dabei. Die von Ex-Fußball-Nationalspieler Toni Kroos und Streamer Elias „Eli“ Nerlich gegründete Fußball-Kleinfeldliga ist zur neuen Spielzeit erstmals die ganze Saison auch im Free-TV zu sehen. Künftig überträgt Sport1 alle 14 Spieltage der Icon League. Nissan ist mit seinem Logo auf dem Mittelfeldkreis sowie auf den LED-Walls und Banden präsent. Zudem soll der neue vollelektrische Micra prominent in Szene gesetzt werden.

Gespielt wird im 5-gegen-5-Format, zwei Mal zwölf Minuten auf Kleinfeld mit Bande. Zum ersten Mal finden die Spieltage nicht mehr ausschließlich im Düsseldorfer Castello statt, sondern im Tourformat mit weiteren Stopps in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen. Im Anschluss an die 14 Spieltage der regulären Saison wird das große Finale am 14. Dezember in Wien ausgetragen.



Der vollelektrische Nissan Micra rollt Anfang nächsten Jahres auf die Straße, ist aber schon jetzt in zwei Leistungsstufen (90 kW und 110 kW) bestellbar. Zur Wahl stehen drei Ausstattungslinien und zwei Batterievarianten mit 40 kWh und 52 kWh, mit denen sich idealerweise bis zu 416 Kilometer (gemäß WLTP) pro Ladung zurücklegen lassen sollen. Die Preise beginnen ab 27.990 Euro. (aum)

