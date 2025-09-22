Andreas Mayer führt nun auch Stellantis Pro One in Deutschland

Andreas Mayer, Country Director von Abarth, Fiat und Fiat Professional, übernimmt ab sofort zusätzlich die Leitung von Stellantis Pro One auf dem deutschen Markt und verantwortet damit künftig das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen. In der Geschäftseinheit Pro One bündelt Stellantis sämtliche Nutzfahrzeugaktivitäten der Marken Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot.

Mayer folgt auf Thomas Steffens, der das Unternehmen kürzlich auf eigenen Wunsch verlassen hat und seine berufliche Laufbahn bei einem wichtigen Stellantis Handelspartner fortsetzt. Andreas Mayer verantwortet auf dem deutschen Markt bereits seit 2023 die italienischen Marken des Stellantis-Konzerns und hatte zuvor mehrere nationale und internationale Vertriebsstationen durchlaufen. Unter anderem bekleidete er die Rolle des Brand Country Managers Fiat Professional bei der damaligen FCA Germany GmbH und war für FCA außerdem in der Schweiz, in Spanien und in Italien tätig. (aum)

