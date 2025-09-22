Logo Auto-Medienportal
Neuer Citroën C5 Aircross auch als Plug-in-Hybrid

aum – 22. September 2025

Citroëns neues SUV-Flaggschiff C5 Aircross ist ab sofort auch als Plug-in-Hybrid 195 bestellbar. Mit stärkerem Elektromotor, der nun 92 kW statt bisher 81 kW leistet, kommt der französische Teilzeitstromer auf insgesamt 143 kW (195 PS) Systemleistung, eine um 5,4 kWh auf 17,8 kWh vergrößerte Batterie soll bis zu 81 Kilometer elektrische Reichweite ermöglichen. Serienmäßig in allen Ausstattungslinien sind 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, optional stehen sportliche 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in „Obsidien Schwarz“ zur Verfügung.

Angeboten wird der C5 Aircross Plug-in-Hybrid 195 in zwei Ausstattungslinien mit Preisen ab 38.990 Euro (PLUS) bis 42.990 Euro (MAX). (aum)

Bilder zum Artikel
Citroën C5 Aircross.

Citroën C5 Aircross.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

