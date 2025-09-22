Logo Auto-Medienportal
Etwas mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen

aum – 22. September 2025

Im 1. Halbjahr 2025 waren in Deutschland mehr Fahrgäste mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis), stieg das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, insgesamt um 1 Prozent und im Fernverkehr um 4 Prozent. So nutzten im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 5,7 Milliarden Fahrgäste den ÖPNV. Die Zahl im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg um den gleichen Faktor auf 1,4 Milliarden. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,6 Milliarden Fahrgäste, das entspricht einem Zuwachs von 2 Prozent. Das Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg nur leicht auf rund 2 Milliarden Fahrgäste.

Damit ist der Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr drei Jahre nach Einführung des Deutschlandtickets abgeflacht. Im 1. Halbjahr 2023 waren die Fahrgastzahlen noch um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, 2024 um weitere sieben Prozent.

Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr stieg im 1. Halbjahr 2025 auf 76 Millionen, das entsprach einem Zuwachs von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im 1. Halbjahr 2025 mit 71 Millionen Fahrgästen wieder 4 Prozent mehr als zuvor, als streikbedingt weniger Fahrgäste unterwegs waren. Im Fernverkehr mit Bussen reisten rund 5 Millionen Fahrgäste, hier ergaben sich keine Änderungen. (aum)

