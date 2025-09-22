Logo Auto-Medienportal
Evelyn Palla wird Chefin der Deutschen Bahn

aum – 22. September 2025

Evelyn Palla wird neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn. Das gab Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder heute im Rahmen einer Bundespressekonferenz bekannt, in der er eine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ vorstellte.

Evelyn Palla hat zuvor seit 2022 die Regio-Sparte des DB Konzerns verantwortet und war Finanzvorständin des DB Fernverkehrs sowie in leitenden Positionen bei der ÖBB tätig. Außerdem wurde Dirk Rompf als neuer Vorstandsvorsitzender der InfraGO AG vorgeschlagen. Beide Personalien stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien.

Das angekündigte Reformpaket soll die Deutsche Bahn und die gesamte Branche grundlegend verändern. Ziel sei es, die Bahn wieder zu einem verlässlichen Verkehrsmittel für Pendler, Reisende und Unternehmen zu machen. Dabei liege der Fokus auf Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit sowie Wirtschaftlichkeit und das Kerngeschäft der Deutschen Bahn. Doppelstrukturen sollen abgeschafft und die DB InfraGO AG im integrierten Konzern weiter entflochten werden. „Die Bahn muss pünktlich, sicher und sauber sein und der Konzern schneller, schlanker und wirtschaftlicher werden“, so Bundesverkehrsminister Schnieder. „Die Bahn ist für die Menschen da!“ (aum)

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellt die neue Deutsche Bahn-Chefin Evelyn Palla (re.) und ein Reformpaket vor, neuer Vorstandsvorsitzender der InfraGO AG wird Dirk Rompf (li.).

