Prominenz und Prototypen: Überraschungen aus Korea

Ganz großes Kino vor den Flügeltüren des Capitol-Cinema im Nationalen Automuseum – The Loh Collection im mittelhessischen Dietzhölztal-Ewersbach: Beim zweiten Car Design Event in dieser atemberaubenden Kulisse gaben sich Designer und Experten ein Stelldichein. Mit dabei: Zwei Granden der Branche und Europapremieren – darunter das Genesis X Gran Coupé Concept.

Rennsport-Ikone Jacky Ickx und Stardesigner Luc Donckerwolke wurden von den rund 60 Gästen, darunter GCOTY- und WCOTY-Jurymitglieder, mit Standing Ovations begrüßt. Sie fuhren vor in einem eleganten Coupé, aufbauend auf der Luxuslimousine Genesis G90, lackiert in edlem dunkelgrün-metallic.



Ickx, sechsfacher Le-Mans-Sieger und einer der profiliertesten Piloten seiner Zeit, trat hier nicht als motorsportlicher Entertainer auf, sondern als Genesis-Markenbotschafter für Dynamik und Heritage. Er erklärt seinem Publikum die Brücke, die das Concept Car zwischen Rennsport-DNA und moderner Mobilität schlägt – und so verlieh seine Präsenz dem Fahrzeug nicht nur Glamour, sondern auch Authentizität. Ickx betonte, ein Auto müsse nicht nur schnell und schön sein, sondern auch in der Praxis überzeugen – in Fahrgefühl, Ergonomie und Alltagstauglichkeit.



Luc Donckerwolke, Chefdesigner des gesamten Hyundai-Konzerns, ordnete das Fahrzeug in die Designstrategie der Marke ein und sprach von „Athletic Elegance“ als prägendem Leitmotiv. Längere Motorhaube, gestreckte Dachlinie, breite Spur: Es sind die klassischen Proportionen eines Grand Coupé, neu interpretiert für die Zukunft. Die Front mit den doppelten Leuchtstreifen und dem markentypischen Crest-Kühlergrill beschreibt die „visuelle Signatur“, die sich durch die gesamte Modellpalette der koreanischen Nobelmarke ziehen soll.



Besonderes Gewicht legt Donckerwolke auf Materialität und Nachhaltigkeit: Der Innenraum sei nicht nur luxuriös, sondern bewusst gestaltet, zum Beispiel mit Leder ohne Chromgerbung, mit Oberflächen aus wiederverwerteten Naturmaterialien, mit Farbwelten, die von mediterranen Landschaften inspiriert sind. Das Ziel: Ästhetik, Haptik und ökologische Verantwortung zu verbinden. Das Genesis X Gran Coupé Concept steht damit keineswegs nur für ein einzelnes künftiges Serienmodell, sondern für die strategische Ausrichtung der Marke. Donckerwolke nannte es einen „Ausblick auf die nächsten zehn Jahre Design“, Ickx sprach von einem „Statement für Performance mit Haltung“. Vielleicht geht das erstmals in Europa gezeigte Modell in Kleinserie.



Noch ein weiteres Unikat aus Korea genoß den großen Auftritt beim Car Design Event 2025: Ein Restomod-Fahrzeug als Verneigung vor dem 35-jährigen Jubiläum des Grandeur, einer Luxuslimousine, die damals vom Mitsubishi-Spitzenmodell Debonair abgeleitet war. Das offiziell „Heritage Series Grandeur“ genannte Fahrzeug gehört zu einer kleinen Reihe von sogenannten Heritage-Series-Fahrzeugen, in der Hyundai eigene Klassiker neu interpretiert.



Konkret basiert dieses Modell auf der ersten Generation des Hyundai Grandeur von 1986, dessen klare und kantige Limousinenform von gleißenden LED-Lichtbändern vorn und hinten, wie bei den Ioniq-Modellen „Parametric Pixel“-Design genannt, akzentuiert wird. Die Räder sind neu gestaltet, das Innenraumkonzept völlig neu gedacht: Statt klassischer Instrumente gibt es große, horizontale Displays, nachhaltiges Velours und Leder, ambient beleuchtete Paneele und ein integriertes Soundsystem, das an eine moderne Lounge erinnert



Eine Serienproduktion ist undenkbar, wenngleich Hyundai beim kleineren Pony Restomod diesen Ansatz ernsthaft geprüft hatte: Es handelt sich beim Grandeur um ein reines Image- und Designprojekt. Hyundai will damit zeigen, wie man auf die eigene Geschichte zurückblicken kann und diese in eine elektrische, digitale Zukunft übersetzt. Mehr noch: Die Designabteilung wurde damit aufgefordert, sich mit der Historie auseinanderzusetzen – denn in Korea schaut man grundsätzlich eher nach vorn, obwohl die Historie längst einen wahren Schatz an faszinierenden Modellen vorweisen kann.



Wie man das in die Zukunft übersetzt, zeigt nicht nur das Restomod-Modell, sondern auch der aktuelle Grandeur der siebten Generation, der nicht nur das „Opera Window“ des Ur-Modells aufnimmt, sondern auch das Lenkraddesign im Einspeichen-Look. Hyundai hat ihn ebenfalls in die Loh Collecion mitgebracht.



Und auch die dritte Konzernmarke präsentiert ein Fahrzeug erstmals in Europa: Den historischen Kiamaster Bongo9 in der Variante Superdeluxe. Bis heute motorisiert die Bongo-Baureihe die Unternehmen des aufstrebenden Korea. Das mitgebrachte Exponat zeichnet sich durch klare Grundformen und elegante Details aus. Ihm gegenübergestellt ist der PV5, der erste Elektro-Transporter der ultramodernen PBV-Familie. (aum)

