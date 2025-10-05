Volvo EX30 Cross Country: Der kleine Kraftprotz

Wie schaffe ich den nahezu perfekten Crossover-SUV? Man nehme zwei angetriebene Achsen, knapp zwei Zentimeter mehr Bodenfreiheit und vier robuste Radlaufverkleidungen, das ganze auf der SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) des chinesischen Geely-Konzerns, die auch die Konzernmarken Smart und Zeekr verwenden. Diese Technik aus dem Regal führt zu Fahrleistungen, bei denen viele Verbrenner-Porsche nicht mal ansatzweise mithalten. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine höhergelegte Allradvariante eines Sportwagenherstellers mit sechsstelligem Preisschild, sondern um einen Volvo zum Preis ab 57.290 Euro.

Hergestellt wird der EX30 Cross Country, um den es hier geht, im belgischen Volvo-Werk in Gent. Jedenfalls für den europäischen Markt. Ganze 4,23 Meter lang ist der kleine Volvo im Offroad-Look, und seine Leistung von 315 kW (428 PS) sorgt für brutale Beschleunigung: In 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Bei mittlerweile Volvo-typischen 180 km/h wird allerdings abgeregelt. Immerhin sinkt die Reichweite bei diesem Tempo nicht so schlagartig in den Keller wie bei schnelleren Elektroautos. Und wer es betulich angehen lässt, kann fast 430 Kilometer ohne Ladestation bewältigen. Das gern zitierte Aufladen von 10 auf 80 Prozent dauert dann mit 153 kW Ladeleistung etwas über 26 Minuten.



Kurvenreiche Bergstraßen nimmt der kompakte Schwede souverän, Fahrwerk und die Lenkung sind perfekt aufeinander abgestimmt. Beim EX30 CC macht die Kombination aus kraftvollem Antrieb, anständigem Platzangebot für fünf Insassen und für diese Fahrzeugklasse überdurchschnittlich viel Komfort den E-SUV zum robusten Premium-Mobil.



Der Innenraum ist trotz der Lederfreiheit ähnlich hochwertig wie man es von den größeren Modellen der Schweden gewohnt ist. Die verwendeten Materialien Denim, Flachs und Wolle fühlen sich angenehm an, ebenso die „Nordico“-Polsterung aus wiederverwerteten PET-Flaschen und biologisch angebautem Material aus schwedischen Wäldern. Ein haptisches Highlight sind die aus dem Vollen gefrästen Metallgriffe zum Öffnen der Türen. Das feststehende und dunkel getönte Panorama-Glasdach bietet großzügigen Ausblick gen Himmel, und dabei macht die Lichtdurchlässigkeit von nur 3,9 Prozent den Einsatz einer Sonnenblende überflüssig, Der variable Kofferraum bietet ordentlich Platz für Gepäck, sein Volumen liegt zwischen 318 und 718 Litern.



Und wer dabei Lust auf Abenteuer bekommt, der kann für das erstmals bei einem Volvo-Cross-Country-Modell angebotene Experience Paket optieren. Es kann über das Zubehörprogramm bestellt werden und umfasst praktisches Equipment und Ausrüstung für Ausflüge in die Natur. Inbegriffen sind ein Satz 18-Zoll-Kompletträder mit Leichtmetallfelgen und Geländereifen „Cooper Discoverer ATT“, ein Dachgepäckträger für Kanu und Co., ein Dachkorb sowie zusätzliche Schmutzfänger vorn und hinten. Das Aufgeld für den Cross Country gegenüber dem regulären EX30 ist zwar nicht vernachlässigbar – in Anbetracht der Ausstattung und der Performance dieses Kraftpakets geht der Preis in Ordnung. (aum)

