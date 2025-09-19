Vibe startet mit den DS No. 8

Das österreichische Mobilitätsunternehmen Vibe ist jetzt auch in Deutschland aktiv und hat zum Marktstart einen DS No. 8 an den ersten Kunden übergeben. Er ging an einen Gewerbetreibenden aus München. Der französische Hersteller wird in Zukunft enger mit dem Abo-Anbieter zusammenarbeiten. Das Unternehmen bietet privaten und gewerblichen Interessenten Abonnements ausschließlich für elektrisch angetriebene Fahrzeuge an. Der neue DS No. 8 ist eines der ersten Modelle, das Vibe für Deutschland ins Programm aufgenommen hat. (aum)





