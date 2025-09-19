Exzellente Lexus-Foren

Lexus hat 19 europäische Vertragshändler mit dem „Kiwami Award“ ausgezeichnet. Darunter befinden sich auch die beiden Lexus-Foren in Frankfurt und Leipzig. Mit dem Preis, dessen Name sich vom japanischen Wort für „Herausragende Exzellenz“ ableitet, werden höchste Standards und ausgezeichnete Leistungen im Handel gewürdigt. Es ist auch eine Auszeichnung für die Mitarbeiter in Verkauf und Service, die ihre Kunden besonders zuvorkommend behandeln.

Als Belohnung wurden die prämierten Autohäuser zu einer dreitägigen Veranstaltung nach Budapest eingeladen, das von Teambuilding-Aktivitäten, einem Galaabend sowie einem kulturellen Rahmenprogramm geprägt war. (aum)



