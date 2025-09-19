Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Exzellente Lexus-Foren

aum – 19. September 2025

Lexus hat 19 europäische Vertragshändler mit dem „Kiwami Award“ ausgezeichnet. Darunter befinden sich auch die beiden Lexus-Foren in Frankfurt und Leipzig. Mit dem Preis, dessen Name sich vom japanischen Wort für „Herausragende Exzellenz“ ableitet, werden höchste Standards und ausgezeichnete Leistungen im Handel gewürdigt. Es ist auch eine Auszeichnung für die Mitarbeiter in Verkauf und Service, die ihre Kunden besonders zuvorkommend behandeln.

Als Belohnung wurden die prämierten Autohäuser zu einer dreitägigen Veranstaltung nach Budapest eingeladen, das von Teambuilding-Aktivitäten, einem Galaabend sowie einem kulturellen Rahmenprogramm geprägt war. (aum)

Weiterführende Links: Lexus-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Lexus hat bei einem Gala-Abend in Budapest seine 19 besten europäischen Vertragshändler mit dem „Kiwami Award“ ausgezeichnet, darunter auch die Foren Frankfurt und Leipzig.

Lexus hat bei einem Gala-Abend in Budapest seine 19 besten europäischen Vertragshändler mit dem „Kiwami Award“ ausgezeichnet, darunter auch die Foren Frankfurt und Leipzig.

Photo: Lexus via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Lexus Club Tour.
Lexus schlägt bei Tennisvereinen auf
Toyota Yaris GR Sport.
Toyota setzt in Europa fast 1,22 Millionen Autos ab
Lexus NX 350h Overtrail.
Lexus legt um über 75 Prozent zu
Lexus LBX.
Lexus ist einen Monat früher am Ziel
Lexus-Installation „8 Minutes and 20 Seconds“ auf der Milan Design Week 2024.
Lexus eröffnet „Time“-Ausstellung auf Milan Design Week

Audio

Autonews vom 19. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren