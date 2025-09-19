Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Vorschau: Ein Interview, ein neuer Stromer und ein Produktionsstart

aum – 19. September 2025

Was ist bei Opel los? Sinkender Marktanteil, Rückruf wegen Brandgefahr – für die Rüsselsheimer gibt es derzeit Gegenwind. Wir sprechen mit Opel-Chef Florian Huettl über die jüngsten Probleme und die Zukunft der Marke.

Kia bringt ein neues Elektromodell – aber diesmal ist es ein kein SUV. Der EV4 ist als vollelektrische Alternative zum Verbrenner-Bestseller Ceed im Segment der Kompaktwagen angesiedelt – auch wenn er auf den ersten Blick gar nicht danach aussieht. Frank Wald hat schon einmal ein paar Runden gedreht.

Stellantis feiert den Produktionsstart des neuen Jeep Compass in Italien, und der ADAC veröffentlicht die Ergebnisse seines jüngsten Winterreifentests.

Darüber hinaus melden wir tagesaktuell weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Opel-Chef Florian Huettl auf der IAA Mobility 2025.

Opel-Chef Florian Huettl auf der IAA Mobility 2025.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV4.

Kia EV4.

Photo: Frank Wald via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Audi Q6 e-Tron Quattro und Autor Frank Wald.
Vorschau: Ein Hybrid, zwei Zweiräder und drei Elektriker
Nissan Micra.
Vorschau: Nissan blickt nach vorn, ein Vergleich und ein Blick zurück
Honda Prelude.
Vorschau: Eine Woche im Zeichen der IAA
Xpeng G6.
Vorschau: Zwei Exoten, ein Gespräch und Grundsätzliches
Opel stellt auf der IAA im September in München das Showcar Corsa GSE Vision Gran Turismo vor.
Vorschau: Ein Showcar, ein Blickfang und eine Gesetzesänderung

Audio

Autonews vom 19. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren