Vorschau: Ein Interview, ein neuer Stromer und ein Produktionsstart

Was ist bei Opel los? Sinkender Marktanteil, Rückruf wegen Brandgefahr – für die Rüsselsheimer gibt es derzeit Gegenwind. Wir sprechen mit Opel-Chef Florian Huettl über die jüngsten Probleme und die Zukunft der Marke.

Kia bringt ein neues Elektromodell – aber diesmal ist es ein kein SUV. Der EV4 ist als vollelektrische Alternative zum Verbrenner-Bestseller Ceed im Segment der Kompaktwagen angesiedelt – auch wenn er auf den ersten Blick gar nicht danach aussieht. Frank Wald hat schon einmal ein paar Runden gedreht.



Stellantis feiert den Produktionsstart des neuen Jeep Compass in Italien, und der ADAC veröffentlicht die Ergebnisse seines jüngsten Winterreifentests.



Darüber hinaus melden wir tagesaktuell weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik. (aum)