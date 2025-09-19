Kia unterstützt den Licht-Sicht-Test

„Gutes Licht! Gute Sicht!“ ist das Motto des Licht-Sicht-Tests 2025. Autofahrer können ab Oktober wieder kostenlos ihre Fahrzeugbeleuchtung in Autohäusern und Kfz-Werkstätten überprüfen lassen, um sicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Kia unterstützt die Verkehrssicherheitsaktion des Kraftfahrzeuggewerbes und der Deutschen Verkehrswacht unter Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers: Alle, die zum Licht-Sicht-Test fahren und an einem Gewinnspiel teilnehmen, haben die Chance, einen Kia EV3 für zwölf Monate zu nutzen. Sie müssen im Anschluss einfach ein Foto von sich und der Licht-Sicht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hochladen und einen Kommentar hinterlassen, warum es sich lohnt, zum Licht-Sicht-Test zu fahren.

„Wie notwendig diese Initiative ist, zeigen die Zahlen: Jeder vierte Pkw und sogar jedes dritte Nutzfahrzeug hatte 2024 Mängel an der Beleuchtungsanlage – ein besorgniserregendes Signal angesichts der sicherheitsrelevanten Funktion dieser Komponenten“, sagt Thomas Peckruhn, Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeugewerbe (ZDK). Zusätzlich zur Überprüfung der Fahrzeugbeleuchtung können die teilnehmenden Kfz-Meisterbetriebe auf Wunsch auch im Rahmen eines Sicht-Tests weitere sicherheitsrelevante Teile des Fahrzeugs prüfen. Sind Wischerblätter und Reifen in Ordnung? Ist die Windschutzscheibe intakt oder durch Steinschlag beschädigt? Können statt herkömmlicher Halogenlampen moderne LED-Lampen nachgerüstet werden?



Ab Oktober wird das Kraftfahrzeuggewerbe wieder mehr als vier Millionen Licht-Tests in den Kfz-Meisterbetrieben durchführen. Teilnehmende Werkstätten finden sich im Internet auf licht-test.de. Neben dem Hauptpreis stellt Lichtspezialist Osram 20 Nachrüstkits Night Breaker LED Speed H7 bereit, und Medienpartner „Auto Bild“ verlost 75 Abos. Die Deutsche Verkehrswacht steuert fünf Fahrsicherheitstrainings bei. Unterstützt wird der Licht-Sicht-Test außerdem von der Nürnberger Versicherung. (aum)