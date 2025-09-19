Diese E-Autos bieten die meiste Reichweite für ihr Geld

Zu teuer, technologisch nicht ausgereift, nicht emotional genug. Elektroautos hatten von Beginn an einen schweren Stand bei vielen Menschen. Doch mittlerweile sind viele der anfänglichen Zweifel ausgeräumt. Die E-Mobilität ist im Kommen: Das liegt vor allem auch an neuen Elektroautos die erschwinglich sind und dazu eine hohe Reichweite bieten.

Gerade der deutschen Autoindustrie haftete lange der Makel an, E-Autos zu verkaufen, die nicht auf dem technisch neuesten Stand und zudem noch vergleichsweise teuer sind, doch diese Zeiten sind vorbei. Der VW ID 7 war im ersten Halbjahr 2025 das beliebteste E-Auto hierzulande. Der Wagen überzeugt vor allem mit einem ordentlichen Preis-Reichweiten-Verhältnis: Gemeint ist damit der Preis, den die Käufer bei der Anschaffung umgerechnet pro Kilometer Reichweite zahlen. Der VW ID 7 kostet in der Einstiegsvariante 54.105 Euro und bietet eine Reichweite von 619 Kilometer. Umgerechnet kostet damit jeder Kilometer Reichweite also 87,41 Euro des Kaufpreises. Im Preis-Reichweiten-Ranking der 25 meistverkauften E-Autos in den ersten sechs Monaten dieses Jahres landet der ID 7 so auf Rang sechs.



Auch andere Modelle deutscher Hersteller schlagen sich in diesem Ranking gut. Eine Überraschung etwa kommt von Mercedes: Der EQA, ein kompaktes Premiummodell, landet auf dem zweiten Platz. 45.933 Euro Fahrzeug-Neupreis bei 561 Kilometer Reichweite: das ergibt umgerechnet 81,88 Euro, die Mercedes-EQA-Käufer für jeden Kilometer Reichweite beim Neuwagenkauf zahlen.



Unangefochtener Spitzenreiter beim Preis-Reichweiten-Verhältnis ist jedoch derzeit der koreanische Kleinwagen Hyundai Inster. Der Wagen schafft 327 Kilometer mit einer Akku-Ladung, also in etwa eine Tour von Hamburg nach Berlin. Im Handel startet der Wagen bei 23.900 Euro. So ergibt sich ein Wert von 73,09 Euro, der bei diesem Neuwagen pro Kilometer Reichweite gezahlt werden muss. Das ist Spitze.



In ähnlichen Regionen wird künftig wohl auch der VW ID Polo zu finden sein, der für nächstes Jahr angekündigt ist. Rund 300 Kilometer weit soll die Basisvariante des Autos mit einer Akku-Ladung kommen. Der Preis wird bei etwa 25.000 Euro liegen, wenn das Modell im nächsten startet. Umgerechnet würde ein Kilometer Reichweite damit also 83,33 Euro in der Anschaffung kosten. Im derzeitigen Ranking würde das Rang vier bedeuten. Dort steht aktuell der Cupra Born (85,36 Euro) hinter dem Kia EV3 (82,55 €), der sich hinter Inster und EQA den dritten Podestplatz sichert. Auf den Plätzen fünf bis zehn liegen der VW-Modelle ID 3 (85,90 €) und wie bereits erwähnt der ID 7, der Mercedes-Benz EQB (89,02 €), der Renault 5 E-Tech (89,42 €) und Skoda Elroq (89,92 €) sowie der Tesla Model Y (89,98 €).



Bemerkenswert ist auch: Es findet sich kein chinesisches E-Auto auf den Spitzenpositionen wieder. Chinesische Fabrikate werden zwar beliebter und sind meist günstiger als etwa europäische Konkurrenzmodelle, doch wirklich gefragt sind sie in Deutschland aktuell noch nicht. Einzig die Marke MG, die Teil des SAIC-Konzerns ist, kommt in Deutschland bis dato auf nennenswerte Stückzahlen. Der MG 4, ein Konkurrent des VW ID 3, landete im ersten Halbjahr im Ranking der 25 meistverkauften E-Autos in Deutschland – allerdings auf dem letzten Platz. Im Preis-Reichweiten-Vergleich rangiert er an Position 13. (aum)





