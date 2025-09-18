Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Dacia gibt bis zu sieben Jahre Garantie

aum – 18. September 2025

Dacia führt die so genannte Treuegarantie nun auch für Neuwagen ein: Damit erhalten Kunden nach Ablauf der dreijährigen Hersteller- eine Anschlussgarantie, die sich jährlich verlängern lässt. Voraussetzung ist die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs in einer autorisierten Dacia-Werkstatt. Die Laufzeit der einzelnen Anschlussgarantien beträgt jeweils zwölf Monate beziehungsweise 30.000 Kilometer Laufleistung (je nachdem, was zuerst eintritt). Bisher gab es das Angebot ausschließlich für Gebrauchtwagen. Die Garantie für Neu- und Gebrauchtwagen lässt sich damit auf insgesamt bis zu sieben Jahre oder 150.000 Kilometer verlängern.

Anspruch auf die verlängerte Garantie haben alle Halter, deren Fahrzeug zum Zeitpunkt der Wartung jünger als sechs Jahre und zwei Monate ist – ab dem Datum der Erstzulassung – oder weniger als 120.000 Kilometer zurückgelegt hat. Das Angebot gilt auch, wenn die bisherigen Wartungen nicht in einer Vertragswerkstatt durchgeführt wurden.

Im Garantieumfang inbegriffen sind die Materialkosten für einen Großteil der mechanischen und elektronischen Bauteile sowie die Lohnkosten in der Werkstatt. Die Treuegarantie kann beim Weiterverkauf des Fahrzeugs auf den neuen Besitzer übertragen werden. (aum)

Weiterführende Links: Dacia

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Dacia Bigster.

Dacia Bigster.

Photo: Dacia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Katrin Adt.
Katrin Adt wird Dacia-Chefin
Dacia Sandrider bei Testfahrten.
Dacia schlägt am Nürburgring ein Fan-Camp auf
Peugeot E-Traveller.
Peugeot weitet „Care“-Garantie auf gesamte E-Pkw-Palette aus
Der achtmillionste Dacia: ein Bigster.
Der achtmillionste Dacia ist ein Bigster
Dacia.
Dacia sucht den einmillionsten Käufer

Audio

Autonews vom 17. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren