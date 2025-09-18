Dacia gibt bis zu sieben Jahre Garantie

Dacia führt die so genannte Treuegarantie nun auch für Neuwagen ein: Damit erhalten Kunden nach Ablauf der dreijährigen Hersteller- eine Anschlussgarantie, die sich jährlich verlängern lässt. Voraussetzung ist die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs in einer autorisierten Dacia-Werkstatt. Die Laufzeit der einzelnen Anschlussgarantien beträgt jeweils zwölf Monate beziehungsweise 30.000 Kilometer Laufleistung (je nachdem, was zuerst eintritt). Bisher gab es das Angebot ausschließlich für Gebrauchtwagen. Die Garantie für Neu- und Gebrauchtwagen lässt sich damit auf insgesamt bis zu sieben Jahre oder 150.000 Kilometer verlängern.

Anspruch auf die verlängerte Garantie haben alle Halter, deren Fahrzeug zum Zeitpunkt der Wartung jünger als sechs Jahre und zwei Monate ist – ab dem Datum der Erstzulassung – oder weniger als 120.000 Kilometer zurückgelegt hat. Das Angebot gilt auch, wenn die bisherigen Wartungen nicht in einer Vertragswerkstatt durchgeführt wurden.



Im Garantieumfang inbegriffen sind die Materialkosten für einen Großteil der mechanischen und elektronischen Bauteile sowie die Lohnkosten in der Werkstatt. Die Treuegarantie kann beim Weiterverkauf des Fahrzeugs auf den neuen Besitzer übertragen werden. (aum)

