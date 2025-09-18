Das Deutschland-Ticket wird teurer. Die Verkehrsminister er Länder haben sich heute in München dafür ausgesprochen, den Preis ab Januar nach nur einem Jahr von 58 Euro auf 63 Euro weiter zu erhöhen. Das Votum fiel einstimmig. Gestartet war die Fahrkarte für die bundesweite Nutzung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs im Mai 2023 mit damals noch 49 Euro. Grund für die Verteuerung ist, dass weder Bund noch Länder ihren Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro aufstocken wollen und eine Finanzierungslücke von mehreren hundert Millionen Euro vorhanden bleibt. Mölgicherweise wird es künftig auch einen automatischen Preisanpassungsindex geben. Kritiker werfen den Koalitionsparteien vor, Wortbruch zu begehen. Der Bund hatte zuletzt versichert, dass sich der Preis bis 2029 nicht erhöhen solle. Rund 14 Millionen Menschen sollen die deutschlandweit gültige Fahrkarte abonniert haben. (aum)