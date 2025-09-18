Neuer Verband für Autohändler gegründet

In Münster ist heute der Verband der Automobilhändler Deutschlands e.V. (VAD) ins Leben gerufen worden. Ziel des neuen Zusammenschlusses ist es, die Interessen der Autohändler gegenüber Politik und Öffentlichkeit stärker zu vertreten.

Zum Präsidenten wählten die Mitglieder den Unternehmer Burkhard Weller, Gründer und Inhaber der Autohausgruppe Weller. Als Vizepräsident wurde Helmut Peter, Inhaber der Autohausgruppe Peter, bestimmt. Die Funktion des Schatzmeisters übernimmt Peter Schäfer, Mitinhaber der Autohausgruppe Kreuter Medele Schäfer aus Weilheim.



Hintergrund der Gründung ist, dass die rund 6000 Automobilhändler in Deutschland bislang keine eigene Vertretung in Berlin hatten. Die Branche beschäftigt mehr als 300.000 Menschen, setzt nach eigenen Angaben jährlich rund 128 Milliarden Euro um und verkauft neben knapp drei Millionen Neuwagen etwa 6,5 Millionen Gebrauchtwagen. Zugleich gilt der Handel mit seinen Werkstätten als bedeutender Ausbildungssektor: Mehr als 60.000 junge Menschen erlernen hier einen Beruf, viele von ihnen mit Migrationshintergrund.



Der Verband versteht sich nach den Worten seiner Initiatoren als „schlanke und schlagkräftige“ Interessenvertretung, die den wirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und umweltpolitischen Stellenwert des Handels stärker in den öffentlichen Fokus rücken soll. Weller betonte, die Branche könne nur erfolgreich arbeiten, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmten. Sein Stellvertreter Peter hob die Rolle des Handels als Ausbildungsbranche hervor. Schatzmeister Schäfer verwies auf die Notwendigkeit, bei Fragen wie Elektromobilitätsquoten oder steuerlichen Regelungen stärker Gehör zu finden.



Der VAD kündigte an, einen engen Austausch mit der Politik in Berlin und Brüssel zu suchen. Dabei wolle er mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zusammenarbeiten, zugleich aber den direkten Zugang der Unternehmer zur politischen Debatte sichern. (aum)

