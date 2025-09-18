Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ausgezeichnete Sitze bei Opel

aum – 18. September 2025

Seit mehr als 20 Jahren bietet Opel besonders ergonomische Fahrzeugsitze an. Dafür wurde der Autohersteller nun vom Verein Aktion Gesunder Rücken (AGR) noch einmal extra ausgezeichnet. Das erste AGR-Gütesiegel erhielt Opel 2003 für den Signum und dessen voll elektrisch einstellbaren 18-Wege-Multi-Contour-Fahrersitz. Auch der Opel Insignia bekam das Zertifikat. Er bot ab 2008 serienmäßige Komfortsitze, die sich in der Höhe um 65 Millimeter (elektrisch) sowie 270 Millimeter in Längsrichtung verstellen ließen. Vier Jahre später erhielt der Opel Meriva als erstes Serienauto für das ergonomische Gesamtkonzept das AGR-Siegel.

Die ebenfalls zertifizierten Aktivsitze der 2015 eingeführten Astra-Generation verfügten erstmals neben den vielfachen Einstellungsmöglichkeiten in Höhe, Länge und Neigung optional über Massage- und Memory-Funktion sowie Ventilation. Aktuell zeichnen sich die Sitze im Opel Grandland durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung aus, die – inspiriert von der Fahrradsattelgestaltung bei Rennrädern – den Druck auf das Steißbein verringert. Das patentierte Merkmal sorgt für mehr Komfort insbesondere auf langen Touren. Die verfügbare ausziehbare Oberschenkelauflage vergrößert darüber hinaus die Sitzfläche und gibt Fahrern mit langen Oberschenkeln mehr Sitzkontakt. Und den optimalen Halt im Beckenbereich unterstützt die elektropneumatisch in Höhe und Länge verstellbare Lendenwirbelstütze. Auf Wunsch gibt es auch noch eine Variante mit einstellbaren Seitenpolstern.

Zudem trägt Opel dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. Die von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierten Sport-Aktiv-Sitze des Astra haben Bezüge aus Renewknit. Das Material vermittelt die Optik von Veloursleder und ist zu 100 Prozent recycelt und wieder recycelbar. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Kerstin Meier-Detjen, Mitglied des Direktoriums bei Aktion Gesunder Rücken, übergibt die Auszeichnung für mehr als 20 Jahre besonders rückenschonendes Sitzen an Opel-Manager Jonas Eisenbraun.

Kerstin Meier-Detjen, Mitglied des Direktoriums bei Aktion Gesunder Rücken, übergibt die Auszeichnung für mehr als 20 Jahre besonders rückenschonendes Sitzen an Opel-Manager Jonas Eisenbraun.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. zeichnete Opel für mehr als 20 Jahre besonders rückenschonende Fahrzeugsitze aus.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. zeichnete Opel für mehr als 20 Jahre besonders rückenschonende Fahrzeugsitze aus.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. zeichnete Opel für mehr als 20 Jahre besonders rückenschonende Fahrzeugsitze aus.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. zeichnete Opel für mehr als 20 Jahre besonders rückenschonende Fahrzeugsitze aus.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken am Fahrersitz eines Opel.

Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken am Fahrersitz eines Opel.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Opel Signum (2003).

Opel Signum (2003).

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Signum war 2003 der erste Opel, der das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken erhielt.

Der Signum war 2003 der erste Opel, der das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken erhielt.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Signum war 2003 der erste Opel, der das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken erhielt.

Der Signum war 2003 der erste Opel, der das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken erhielt.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Opel Meriva (2012).

Opel Meriva (2012).

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Opel Meriva (2012).

Opel Meriva (2012).

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierte Intelli-Sitze im Opel Grandland Electric.

Von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierte Intelli-Sitze im Opel Grandland Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierte Sport-Aktiv-Sitze im Opel Astra Electric.

Von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierte Sport-Aktiv-Sitze im Opel Astra Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Opel Combo Cargo.
Rüsselsheimer Nutzfahrzeuge erhalten Vorteilspakete
Opel-Aktion auf der FFH-Homepage.
Opel zahlt 10 000 Schülern den Eintritt
Photovoltaikanlage für das Opel-Werk Eisenach.
Grüner Strom für das Opel-Werk in Eisenach
Maike Seeber.
Rüsselsheimer Werk unter neuer Leitung
Opel-Chef Florian Huettl begrüßt am Stammsitz in Rüsselsheim die neuen Asuzubildenden.
149 neue Auszubildende bei Opel

Audio

Autonews vom 17. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren