Ausgezeichnete Sitze bei Opel

Seit mehr als 20 Jahren bietet Opel besonders ergonomische Fahrzeugsitze an. Dafür wurde der Autohersteller nun vom Verein Aktion Gesunder Rücken (AGR) noch einmal extra ausgezeichnet. Das erste AGR-Gütesiegel erhielt Opel 2003 für den Signum und dessen voll elektrisch einstellbaren 18-Wege-Multi-Contour-Fahrersitz. Auch der Opel Insignia bekam das Zertifikat. Er bot ab 2008 serienmäßige Komfortsitze, die sich in der Höhe um 65 Millimeter (elektrisch) sowie 270 Millimeter in Längsrichtung verstellen ließen. Vier Jahre später erhielt der Opel Meriva als erstes Serienauto für das ergonomische Gesamtkonzept das AGR-Siegel.

Die ebenfalls zertifizierten Aktivsitze der 2015 eingeführten Astra-Generation verfügten erstmals neben den vielfachen Einstellungsmöglichkeiten in Höhe, Länge und Neigung optional über Massage- und Memory-Funktion sowie Ventilation. Aktuell zeichnen sich die Sitze im Opel Grandland durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung aus, die – inspiriert von der Fahrradsattelgestaltung bei Rennrädern – den Druck auf das Steißbein verringert. Das patentierte Merkmal sorgt für mehr Komfort insbesondere auf langen Touren. Die verfügbare ausziehbare Oberschenkelauflage vergrößert darüber hinaus die Sitzfläche und gibt Fahrern mit langen Oberschenkeln mehr Sitzkontakt. Und den optimalen Halt im Beckenbereich unterstützt die elektropneumatisch in Höhe und Länge verstellbare Lendenwirbelstütze. Auf Wunsch gibt es auch noch eine Variante mit einstellbaren Seitenpolstern.



Zudem trägt Opel dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. Die von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierten Sport-Aktiv-Sitze des Astra haben Bezüge aus Renewknit. Das Material vermittelt die Optik von Veloursleder und ist zu 100 Prozent recycelt und wieder recycelbar. (aum)

