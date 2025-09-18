Berlin bei Benzin am günstigsten, Bremen bei Diesel

In den beiden Stadtstaaten Berlin und Bremen ist Tanken zurzeit am günstigsten. Berlin hat dabei den niedrigsten Preis für Super E10, Bremen ist bei Diesel besonders preiswert. Das zeigt die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern durch den ADAC. Am meisten bezahlen müssen Autofahrer für Benzin in Sachsen, Diesel ist in Brandenburg am teuersten.

Ein Liter Super E10 kostet in Berlin derzeit im Schnitt 1,620 Euro. Das sind fast fünf Cent weniger als in Sachsen, wo für den Liter 1,667 Euro verlangt wird. Bei Diesel liegt die Bundeshauptstadt mit 1,618 Euro auf dem vorletzten Platz. Diesel ist in Bremen mit im Mittel 1,540 Euro je Liter am günstigsten. In Brandenburg müssen mit 1,620 Euro acht Cent mehr bezahlt werden.



Erneut zeigt sich, dass die Kraftstoffpreise in ostdeutschen Bundesländern oft höher als in anderen Landesteilen sind. Ein Grund könnte nach Ansicht des ADAC sein, dass die Bevölkerungsdichte und damit auch die Versorgung mit Tankstellen in den großen Flächenländern besonders niedrig ist, was tendenziell höhere Spritpreise begünstigt, weil es weniger Ausweichmöglichkeiten und Konkurrenz gibt.



Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von heute, 11 Uhr, dar. (aum)