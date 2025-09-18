Renault zeigt sich wieder an der Champs-Élysées

Nach dreijährigen Renovierungsarbeiten hat Renault an der Pariser Pracht-Avenue Champs-Élysées seinen neuen Flagship-Store eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist eine spiralförmige und 170 Meter lange Rampe („Carwalk“), die sich innerhalb des Showrooms wie eine Straße nach oben windet. Von der obersten Etage, von der aus man auf die Champs-Élysées blickt, hängen zwei riesige Stahlrauten, die sich langsam durch den Raum bewegen und jede Stunde zusammenkommen und das Markenlogo bilden.

Das neue über 2260 Quadratmeter große Markenzentrum umfasst auch ein Restaurant und eine Boutique sowie eine Außenterrasse. Die Ausstellungshalle soll auch regelmäßig für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.



Renault war schon immer in der Avenue des Champs-Élysées 53 präsent. Bereits 1910 eröffnete Louis Renault als erster Automobilhersteller einen Showroom an der berühmten Straße. Der Standort war immer auch für seine besondere Architektur bekannt. Dafür stehen beispielsweise der Renault-Pub der 1960er Jahre und das Atelier Renault in den frühen 2000er Jahren. (aum)



