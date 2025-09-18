Logo Auto-Medienportal
Teamday bei den Toyota-Händlern

aum – 18. September 2025

Erneut laden Toyota-Händler am 20. September zum „Teamday“ ein (in Thüringen wegen des Feiertages eine Woche später). In den Autohäusern werden dabei Neuwagen und Vorführmodelle mit einer 1,99-Prozent-Finanzierung angeboten. Dazu gehört jeweils auch Satz Winterkompletträder. Außerdem gibt es auch für Gebrauchtwagen besondere besondere Versicherungskonditionen, auf Wunsch auch mit Telematik-Optionen.

Im Rahmen des Aktionstages gibt es Mitmachaktionen für die ganze Familie. Bei einem Gewinnspiel werden Tickets für ein Basketballspiel der deutschen Nationalmannschaft inklusive Reisegutschein im Wert von 1500 Euro verlost. Toyota ist seit fünf Jahren Haupt- und Namenssponsor der Damen-Basketball-Bundesligen und setzt sich für die Förderung des Frauen- und Mädchenbasketballs in Deutschland ein. (aum)

