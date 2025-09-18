Der Hyundai Santa Fe wird stärker

Hyundai spendiert dem Santa Fe Hybrid zum neuen Modelljahr mehr Leistung und eine höhere Anhängelast. Der 1,6-Liter-Motor bekommt 24 PS (18 kW) mehr und leistet nun 239 PS (176 kW). Die Beschleunigung von null auf 100 km/h verbessert sich beim Fronttriebler auf 9,0 und beim Allradantrieb auf 9,2 Sekunden statt bisher 9,6 bzw. 9,8 Sekunden. Mit der Leistungssteigerung reagiert Hyundai auf Kundenwünsche. Zudem wurde die Anhängelast des Santa Fe auf zwei Tonnen angehoben.

Die Modellpflege beinhaltet auch eine Überarbeitung der Ausstattungslinien. Die Varianten Signature und Blackline bieten jetzt den digitalen Fahrzeugschlüssel, der Prime entfällt. Der Einstiegspreis erhöht sich um 200 Euro auf 59.750 Euro. (aum)

