Kfz-Versicherer zahlen über 290 Millionen Euro für gestohlene Autos

Autodiebe haben im vergangenen Jahr 14.162 kaskoversicherte Pkw gestohlen. Die Versicherungsgesellschaften zahlten dafür rund 293 Millionen Euro an ihre Kunden. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein leichter Rückgang sowohl der Diebstähle (2023: 14.585) als auch der Schadensumme (2023: 312 Millionen Euro).

Doch nach den Niedrigständen während der Corona-Pandemie bleibt das Niveau hoch. Bereits das zweite Jahr in Folge wurden wieder mehr als 14.000 Fahrzeuge gestohlen, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Durchschnittlich haben die Kfz-Versicherer jeden Tag fast 40 Diebstähle reguliert und dafür täglich mehr als 800.000 Euro gezahlt.“



Besonders im Fokus der Diebe sind hochwertige SUV und Modelle der oberen Mittelklasse und der Oberklasse. Jeder Diebstahl kostete die Versicherer rund 20.700 Euro. Vor zehn Jahren waren es bei fast 18.000 gestohlenen Fahrzeugen noch rund 14.500 Euro.



Derzeit stehen insbesondere Modelle von Toyota hoch im Kurs. Auf der Liste der zehn am häufigsten entwendeten Baureihen ist der japanische Hersteller mit vier Modellen vertreten. Wie bereits 2023 bilden gleich drei Toyota-Modelle die Spitze: der Land Cruiser und die beiden Lexus-Modelle NX und UX. Besonders teuer waren Diebstähle von Porsche-911-Modellen, die im Durchschnitt jeweils mehr als 100.000 Euro kosteten.



Im Vergleich der Bundesländer ist die Diebstahlgefahr in Berlin weiter am größten. Dort werden rein statistisch jeden Tag rund zehn Autos gestohlen – 3855 waren es im vergangenen Jahr insgesamt. Das geringste Risiko besteht in Baden-Württemberg. Aber auch dort stiegen die Fallzahlen um rund 11 Prozent auf insgesamt 635 Autos an. (aum)