Mitsubishi lässt den Eclipse Cross nur noch elektrisch fahren

Der Eclipse Cross von Mitsubishi wird in der neuen Generation als vollelektrisches SUV auf den Markt kommen. Es ist das erste rein strombetriebene Modell der Marke seit dem kleinen i-MiEV, einem der ersten, serienmäßig produzierten Elektrofahrzeug überhaupt. Der Kunde hat die Wahl zwischen zwei Batteriegrößen und zwei Leistungsstufen. Die technische Basis bildet der Scenic Electric von Allianzpartner Renault.

Versprochen wird für das Kompakt-SUV in der ab Marktstart verfügbaren Langstreckenversion mit 87 kWh großer Batterie eine Reichweite von rund 600 Kilometern. Der Motor leistet 160 kW (218 PS), beschleunigt den Eclipse Cross in 8,4 Sekunden auf Tempo 100 und bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Eine Ausführung mit kleinerem Akku und etwas geringerer Motorleistung folgt im Laufe des nächsten Jahres. Die Ladeleistung des Mitsubishi beträgt bis zu 150 kW.



Die markentypische Frontpartie des 4,47 Meter langen Fahrzeugs erhält ein dreidimensionales Wabenmuster und das Heck ist als Sechseck gestaltet. Die Seitenlinie prägt eine J-förmige Linie. Der Eclipse Cross rollt je nach Ausstattung auf 19- oder 20-Zoll-Rädern. Die Instrumentierung besteht aus einem digitalen Anzeige für den Fahrer und einen zentralen Hochkant-Bildschirm für das Infotainment. Beide Displays messen bis 12,3 Zoll. An Bord sind bis zu 20 Assistenzsystem, die auch teilautomatisiertes Fahren ermöglichen. Zu den weiteren Ausstattungsdetails gehören je nach Modellvariante ein elektrochromes Glasdach mit individuell verstellbarer Lichtdurchlässigkeit, Google-Funktionen und ein Premiumsoundsystem. Der Kofferraum fasst zwischen 478 und 1670 Liter.



Die Produktion des Mitsubishi Eclipse Cross beginnt im nächsten Quartal im französischen Renault-Werk Douai. (aum)

