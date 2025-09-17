Stellantis schenkt Batterien ein zweites Leben

Stellantis treibt seine Aktivitäten im Bereich der Wiederverwendung von Hochvolt-Batterien weiter voran. Dabei werden die ursprünglichen 15-kWh-Module demontiert und in neue Einheiten verpackt. Eine der neuesten Anwendungen für die Second-Life-Battreien ist der Avathar One. Dabei handelt es sich um ein fahrbare elektrische Mobilitätshilfe, das ein Turiner Startup für Menschen im Rollstuhl bzw. mit eingeschränkter Beweglichkeit entwickelt hat.

Zudem werden die ausrangierten Batterien als Speicher genutzt, so beispielsweise seit Juni am Hauptflughafen von Rom. Es handelt sich um das größte System seiner Art in Italien und eines der größten in Europa. Es speichert erneuerbare Energie und trägt zur Dekarbonisierung des Flughafens bei. Erwartet wird eine Einsparung von rund 16.000 Tonnen CO2 innerhalb von zehn Jahren. (aum)





