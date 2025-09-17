Logo Auto-Medienportal
Toyota stiftet einen Proace Verso mit Rollstruhlrampe

aum – 17. September 2025

Die Toyota-Deutschland-Stiftung stellt der LVR-Donatus-Schule in Pulheim-Brauweiler einen Proace Verso zur Verfügung und übernimmt die Leasingraten . Das Fahrzeug für die Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung verfügt über eine automatisch ausfahrbare Rollstuhlrampe des Umbauspezialisten Gruau.

Den Proace Verso kann die Schule für Ausflüge, Klassenfahrten sowie beispielsweise für Besuche der Reittherapie nutzen. Neben dem Rollstuhlfahrer kann der Fahrer einen Beifahrer sowie drei weitere Personen in der zweiten Sitzreihe mitnehmen.

Das ganzheitlich angelegte Förderkonzept der LVR-Donatus-Schule, an der rund 170 Schülerinnen und Schüler ab sechs Jahren lernen, ist auf Kinder mit körperlichen und zusätzlichen Beeinträchtigungen in den Bereichen Lernen und geistige Entwicklung sowie mit Entwicklungsverzögerungen oder Kontaktstörungen ausgerichtet. Zudem besuchen viele Kinder mit multipler Behinderung die Einrichtung.

Die Toyota-Deutschland-Stiftung hat seit 1994 bisher mehr als 100 Projekte in den Bereichen Soziales, Bildung, Forschung und Wissenschaft mit insgesamt über 635.000 Euro unterstützt. Die Mitarbeiter von Toyota wirken bei der Auswahl der geförderten Projekte aktiv mit, indem sie Vorschläge zur Förderung einreichen. Außerdem können sie in einem Auswahlverfahren über die zu fördernden Projekte und Einrichtungen abstimmen. (aum)


Bilder zum Artikel
Übergabe des Toyota Proace Verso mit Rollstruhlrampe an die LVR-Donatus-Schule (von links): Fördervereinsvorsitzende Silke Haupricht, Schulleiterin Sigrun Fischer und Markus Burgmer, General Manager Public Relations von Toyota Deutschland.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

