Die Spritpreise ziehen leicht an

aum – 17. September 2025

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind gegenüber der Vorwoche leicht gestiegen. Sowohl Benzin als auch Diesel verteuerten sich im Schnitt um 0,7 Cent pro Liter. Der ADAC hat Super E10 im bundesweiten Mittel einen Preis von 1,667 Euro ermittelt. Für einen Liter Diesel müssen Autofahrer derzeit 1,589 Euro bezahlen.

Grund für die Entwicklung ist der wieder gestiegene Rohölpreis. Ein besserer Wechselkurs des Euros in US-Dollar federt das laut ADAC aber etwas ab. (aum)

Bilder zum Artikel
Tanken.

Tanken.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Frank Wald

Download:

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

