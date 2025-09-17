Logo Auto-Medienportal
Moto Morini macht die Calibro zum Bagger

aum – 17. September 2025

Moto Morini erweitert seine Modellpalette um die Calibro Bagger. Der Cruiser mit dem bekannten Zwei-Zylinder-Motor verfügt über zwei integrierte 19-Liter-Hartschalenkoffer und eine Batwing-Verkleidung und zwei integrierte 19-Liter-Hartschalenkoffer. Die 69 PS (51 kW) und bis zu 68 Newtonmeter Drehmoment werden per Riemen übertragen. Die Sitzhöhe des rund 200 Kilogramm schweren Bagger liegt bei 72,5 Zentimetern. Der Tank fasst 15 Liter. Der Preis der Moto Morini Calibro Bagger beträgt 8620 Euro. Sie ist vorerst ausschließlich in Schwarz lieferbar und auch als 48-PS-Version für den Stufenführerschein erhältlich. (aum)

