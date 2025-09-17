Motorradmarkt immer noch stark im Minus

Während sich der Pkw-Markt allmählich erholt, bleiben die Neuzulassungen von Motorrädern nach wie vor weit hinter dem Vorjahr zurück. Für den August meldet der Industrieverband Motorrad (IVM) 14.977 Erstanmeldungen. Das sind 23,9 Prozent bzw. fast 5000 Fahrzeuge weniger als im Vergleichmonat.

Das klassische Motorradsegment büßte mit 8233 Verkäufen 25,8 Prozent gegenüber dem August 2024 ein. Das Minus bei den Kraftrollern betrug mit 1421 Zulassungen 30,1 Prozent.

2367 neue Leichtkrafträder sind ein Rückgang um 28,6 Prozent. Am glimpflichsten davon kamen die 125er-Roller mit 2956 Stück (minus neun Prozent).



Die Zahl der elektrisch angetriebenen Modelle legte über alle Klassen hinweg um 6,6 Prozent auf 770 Einheiten zu. Darunter waren 36 Motorräder über 11 kW, zwei mehr als im August des Vorjahres. Das Gros bilden hier die E-Leichtkraftroller mit 509 Neuzulassungen. Das ist ein Plus von 30,8 Prozent.



Über alle Klassen hinweg liegt der Markt über ein Viertel hinter dem Vorjahresniveau zurück. In Summe sind das über 40.000 Fahrzeuge. Ein Teil dürfte immer noch den vorgezogenen Käufen und Händlerzulassungen zum Ende des vergangenen Jahres im Rahmen der neuen Abgasnorm geschuldet sein. 2024 schloss mit einem Zuwachs von 16 Prozent ab. (aum)



