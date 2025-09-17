Logo Auto-Medienportal
Weniger Staus, aber längerer Stillstand

aum – 17. September 2025

In der Zeit der Sommerferienwochen vom 30. Juni bis 14. September gab es nach Angaben des ADAC insgesamt 116.020 Staus auf den deutschen Autobahnen. Das sind rund 3000 weniger als 2024 und ein Rückgang um knapp drei Prozent. Die Staus summierten sich auf eine Gesamtlänge von 203.830 Kilometern, was ebenfalls einen leichten Rückgang zum Vorjahr bedeutet.

Anders sieht es bei der Dauer der Staus aus, hier ist eine klare Steigerung (plus 7,6 Prozent) zu erkennen: Es gab zwar etwas weniger und kürzere Staus, aber der Verkehr stand länger still.

Die meisten Staus gab es laut ADAC am ersten August-Wochenende: Vom 1. bis 3. August wurden 4201 Staus mit einer Gesamtlänge von 9498 Kilometern gemeldet. An diesem Wochenende starteten Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien, während sich in einigen anderen Bundesländern die schulfreie Zeit bereits wieder ihrem Ende näherte. Zudem waren wegen des sommerlichen Wetters viele Wochenendausflügler unterwegs.

Der Wochentag mit den meisten Staus ist und bleibt auch in diesem Sommer der Freitag. Mit etwas über 20.000 Staus gab es hier fast doppelt so viele Behinderungen wie an Sams- oder Sonntagen.

Die staureichste Autobahn im Urlauberverkehr – bezogen auf Streckenabschnitte von 100 Kilometern Länge – ist erneut die A 99 (Autobahnring München). Dahinter folgen die A 8 (Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg) und die A 3 (Grenzübergang Elten/NL – Köln – Frankfurt – Passa). (aum)

Bilder zum Artikel
Stau auf der Autobahn.

Stau auf der Autobahn.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

