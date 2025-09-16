Die Nascars kommen nach Oschersleben

US-Motorsport-Flair verspricht die Nascar Euro Series von Freitag bis Sonntag in der Motorsport-Arena in Oschersleben. Vorab werden die V8-Rennboliden bereits am Donnerstag ab 15.30 Uhr durch die Innenstadt fahren und auf dem Marktplatz zu sehen sein.

Rund um die Rennstrecke wird von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm mit US-Cars und -Trucks sowie Foot- und Baseball geboten. Erwartet werden auch Walking Acts wie Captain America, Uncle Sam oder Marilyn Monroe. Ab 18 Uhr übernehmen DJs und Bands am Freitag und Samstag die Bühne. Live-Musik gibt es unter anderem von „The American Folk Revival“,



Neben den Nascars stehen weitere Rennserien wie die Sidecar Trophy, der NATC Sprint und die Oldtimer Classic an. Eintrittskarten sind für den Freitag ab 10 Euro erhältlich und ab 40 Euro für das gesamte Wochenende erhältlich, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Besitzer amerikanischer Fahrzeuge können Teil des US-Car-Meetings im Innenfeld werden: Für 90 Euro gibt es einen exklusiven Stellplatz mit direktem Blick auf die Strecke, Eintritt und Camping inklusive. (aum)



