Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die Nascars kommen nach Oschersleben

aum – 16. September 2025

US-Motorsport-Flair verspricht die Nascar Euro Series von Freitag bis Sonntag in der Motorsport-Arena in Oschersleben. Vorab werden die V8-Rennboliden bereits am Donnerstag ab 15.30 Uhr durch die Innenstadt fahren und auf dem Marktplatz zu sehen sein.

Rund um die Rennstrecke wird von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm mit US-Cars und -Trucks sowie Foot- und Baseball geboten. Erwartet werden auch Walking Acts wie Captain America, Uncle Sam oder Marilyn Monroe. Ab 18 Uhr übernehmen DJs und Bands am Freitag und Samstag die Bühne. Live-Musik gibt es unter anderem von „The American Folk Revival“,

Neben den Nascars stehen weitere Rennserien wie die Sidecar Trophy, der NATC Sprint und die Oldtimer Classic an. Eintrittskarten sind für den Freitag ab 10 Euro erhältlich und ab 40 Euro für das gesamte Wochenende erhältlich, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Besitzer amerikanischer Fahrzeuge können Teil des US-Car-Meetings im Innenfeld werden: Für 90 Euro gibt es einen exklusiven Stellplatz mit direktem Blick auf die Strecke, Eintritt und Camping inklusive. (aum)

Weiterführende Links: Motorsport Arena Oschersleben

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nascar Euro Series in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Nascar Euro Series in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Photo: Rebekka Winter via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nascar Euro Series in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Nascar Euro Series in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Photo: Rebekka Winter via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nascar Euro Series in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Nascar Euro Series in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Photo: Rebekka Winter via Autoren-Union Mobilität

Download:

Neben der Nascar Euro Series werden am US-Wochenende in der Motorsport-Arena Oschersleben auch Base- und Football geboten.

Neben der Nascar Euro Series werden am US-Wochenende in der Motorsport-Arena Oschersleben auch Base- und Football geboten.

Photo: Rebekka Winter via Autoren-Union Mobilität

Download:

Neben der Nascar Euro Series werden am US-Wochenende in der Motorsport-Arena Oschersleben auch Base- und Football geboten.

Neben der Nascar Euro Series werden am US-Wochenende in der Motorsport-Arena Oschersleben auch Base- und Football geboten.

Photo: Rebekka Winter via Autoren-Union Mobilität

Download:

Grid Walk in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Grid Walk in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Photo: Rebekka Winter via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

NATC Youngster Cup in der Motorsport-Arena in Oschersleben: der Chevrolet Cruze von Lokalmatador Dean Olbrich (17).
NATC mit eigenem Rennwochenende
IDM-Superbike-Fahrer Lukas Tulovic auf Ducati in der Motorsport-Arena Oschersleben.
Lukas Tulovic fährt Rundenrekord
IDM in der Motosport-Arena Oschersleben.
Die IDM kommt zurück nach Oschersleben
„Fast Car Festival“ in der Motorsport-Arena Oschersleben: Dragrace über die Achtelmeile.
Ein abwechslungsreiches Wochenende rund um Motorsport und Tuning
„Fast Car Festival“ in der Motorsport-Arena Oschersleben: Dragrace über die Achtelmeile.
„Fast Car Festival“ in Oschersleben

Audio

Kia Sorento MQ4 PHEV 1.6 T-GDI

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren