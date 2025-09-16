Logo Auto-Medienportal
Hondas Elektromotorrad kommt Anfang nächsten Jahres

aum – 16. September 2025

Aus der EV Fun Concept wird die WN 7: Honda hat angekündigt, sein erstes Elektromotorrad Anfang nächsten Jahres auf den Markt zu bringen. Die Buchstaben stehen für „Wind“ und „Naked“, die Zahl für die Leistungsklasse, was rund 60 bis 74 kW (80 bis 100 PS) bedeuten dürfte. Die schnellladefähige Maschine soll eine Reichweite von über 130 Kilometern bieten.

Nähere technische Einzelheiten wird Honda Anfang November auf der EICMA nennen. Versprochen werden aber bereits das Leistungsvermögen einer 600er und das Drehmoment einer 1000er. Die knapp 220 Kilo schwere WN 7 soll es auch in einer 11-kW-Version als Leichtkraftrad geben. (aum)

Bilder zum Artikel
